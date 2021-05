El equipo ha encadenado 3 derrotas, pero lo pasado pasado está

Los encuentros contra el Ribera Navarra, el Sala 10 y el Osasuna Magna han sido derrotas que han costado el puesto para la final a 8, pero no es algo definitivo. El Viña Albali nunca ha sabido rendirse sin luchar y no va a empezar ahora, por eso tienen ya la vista puesta en el próximo partido. El miércoles viajan a Córdoba con el objetivo de sumar, además en una jornada en la que los demás no juegan y por tanto no añaden puntos en sus casilleros.