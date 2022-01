De todo en la disciplina del Ydray C.D. Valdepeñas

Los infectados por coronavirus se encuentran bien y ahora sólo hay que esperar para poder seguir disputando las jornadas con tranquilidad. De hecho lo que más preocupa ahora, al menos a la afición, es el estado del campo. El club no va a entrar a valorar las acciones que se están llevando a cabo para solucionarlo porque es algo que no les corresponde y no quieren ni iniciar una polémica ni alimentarla de ningún modo. Lo importante es la marcha deportiva del proyecto que, en cuanto al equipo senior, está en la sexta posición de la tabla, empatado a puntos con los dos equipos que lo preceden.