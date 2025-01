Propone al C.F. La Solana para sanción

Y todo debido a que firmaron un contrato con el jugador colombiano Miller Moreno, contrato que no podía ser porque el jugador no logró el visado para trabajar en España. A pesar de todo Moreno reclamó su sueldo, los 10.500 euros, sin haber jugado ni un solo minuto, lo que ha llevado a la sanción de la FIFA. Julián Martín-Zarco, presidente del club, no entiendo que la FIFA tome una decisión que contradice la legislación española, el C. F. La Solana no podía cumplir su contrato con el jugador porque su situación no era de legalidad. Martín-Zarco lamenta también que las comunicaciones con el organismo internacional fueran en un correo sencillo y sin ningún tipo de acuse de recibo. También lamentan que desde la Federación Española de Fútbol nadie les haya avisado del problema que se generaba.

Esto va a tener dos consecuencias, el Presidente del C.F. La Solana sabe que tendrán que pagar la cantidad mencionada, nada despreciable para un club humilde, pero mientras siga la actual directiva no volverán a plantearse el fichaje de jugadores extranjeros que puedan suponer un problema como este. Por cierto, el jugador que hizo valer su contrato, a pesar de que en cualquier otro ámbito hubiera sido un contrato ilegal, ahora se encuentra en España, intentando fichar por el Azuqueca.