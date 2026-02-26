Vuelve el Festival Fuertes de la Diputación Provincial de Toledo

La diputada de Igualdad, Pilar Martín, acompañada por el adjunto a la dirección del área, Juan José Gómez, ha sido la encargada de desgranar en rueda de prensa los detalles de una programación “amplia, diversa y verdaderamente provincial”, que incluye 33 actividades culturales y formativas, 6 exposiciones y 27 marchas por la igualdad que se desarrollarán a lo largo del mes de marzo en numerosos municipios.

Durante su intervención, Martín ha subrayado que la Diputación conmemora el 8M “desde el reconocimiento, la unidad y el compromiso”, defendiendo una igualdad que “se construye sumando, no dividiendo”, y que se impulsa a través de oportunidades reales, apoyo al talento y propuestas útiles para los pueblos de la provincia.

Gala Fuertes

La diputada provincial ha destacado que el acto central del programa volverá a ser la Gala inaugural del Festival, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo, a las 19:00 horas, en el Molino del Tío Genaro de Madridejos, bajo el título “Mujeres en la sombra y luz”.

Se trata de una representación que rinde homenaje a mujeres que, pese a haber destacado en sus respectivas disciplinas, no siempre ocuparon el lugar que merecían en la memoria colectiva.

A través de esta puesta en escena se recordará a figuras como Luisa Roldán, Sofonisba Anguissola, Pilar Lorengar, Raquel Meller o María Lejárraga, junto a otras mujeres que sí gozaron de un amplio reconocimiento público como Montserrat Caballé, Sara Montiel o Rocío Jurado. “Unas en la sombra, otras en la luz, pero todas brillantes y todas fundamentales en nuestra historia cultural y artística”, ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que “con esta gala queremos recuperar memoria, visibilizar talento y reconocer la aportación histórica de tantas mujeres que contribuyeron a construir la sociedad que hoy tenemos”.

Actividades para todos

El festival presta especial atención a la educación y la juventud, apostando por el talento femenino de la tierra. La música tendrá un papel destacado dentro de la programación, con conciertos de Cristina Martínez, que actuará el 28 de febrero en Menasalbas y el 7 de marzo en Valdeverdeja; Nia Zalén, que ofrecerá conciertos el 2 de marzo en La Guardia, el 6 de marzo en Alberche del Caudillo y el 14 de marzo en Pantoja; y Carolina Palencia, que actuará el 4 de marzo en Corral de Almaguer, el 5 de marzo en Villasequilla y el 6 de marzo en Ajofrín.

Además, el programa incluye varias líneas de charlas centradas en cuestiones de actualidad, como “Mujer y autoestima”, enfocada en la salud emocional y la influencia de las redes sociales, y “Yoga de la risa”, orientada al bienestar personal. En el ámbito rural, se celebrará una charla sobre empoderamiento rural, con el objetivo de poner en valor el papel fundamental de las mujeres en el mantenimiento y desarrollo de los municipios y del sector agroalimentario.

La programación se completa con diferentes catas de aceite, vinculando igualdad y promoción de uno de los productos más representativos de la provincia; sesiones de cuentacuentos dirigidas al público infantil; seis exposiciones bajo el título “Políticas de mujer”, que recorrerán distintas localidades entre el 2 y el 22 de marzo; el Festival “Mujer y Tradiciones” y actuaciones de coros y danzas que ponen en valor el papel de la mujer en el folklore y la cultura popular.

Además, un año más, las marchas por la igualdad ocuparán un lugar destacado, con un total de 27 convocatorias en distintos municipios que convertirán calles y plazas en espacios de participación y compromiso colectivo.

Para terminar, la diputada provincial ha agradecido el trabajo del equipo técnico y la implicación de los ayuntamientos de la provincia en el desarrollo de este programa y ha animado a todos los vecinos de la provincia de Toledo a participar en las actividades previstas. “Porque cuando reconocemos el talento y la aportación de las mujeres, fortalecemos nuestra provincia”, ha concluido Pilar Martín.