Victoria Abril, Fernando Aramburu e Irene Villa, entre los premiados en el CiBRA

Un listado de premios honoríficos que se completan con el Premio Literario ‘El viento de la luna’ que recogerá en esta edición el escritor Fernando Aramburu, con el galardón de ‘Orden de Toledo’ que, por primera vez en la historia, se entregará a dos hermanos, como son Álvaro y Ángela Cervantes, también se entregará el premio ‘Adaptación a una vida; una vida de cine’ reconocerá el ejemplo de vida, coraje y la valentía de Irene Villa. Por último serán los programas de cine de RTVE quienes recibirán el premio Especial de Cine y Educación.

No obstante, durante esta misma gala de clausura, homenajeará a los profesionales del doblaje en España y lo hará en dos de las voces más icónicas e importantes de nuestro país cómo son Camilo García y María Luisa Solano.

Previamente a esa gala final, se realizará un coloquio con Victoria Abril, Clara Lago, Alberto Ammann y Christina Rosenvinge. Un conversatorio que se realizará en el Círculo del Arte de Toledo, desde las 12 h, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Una conversación que estará moderada por Luis Alegre.

Un Festival que comenzará este viernes 24 de octubre y que se prolongará hasta el sábado 8 de noviembre. Además, cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.

CiBRA y el Medio Ambiente

Durante la presentación de esta cita cultural, el director del Festival, Gabriel Castaño, ha desvelado que, como novedad, este año no se ha editado el programa en papel. Todo ello, tal y como ha recalcado “por seguir apostando por el cuidado del Medio Ambiente y, así, mitigar la generación de residuos”.

Sin embargo, sí que se ha editado un díptico en cartón, en donde se recoge un código QR, que enlaza con el programa que se ha publicado en la propia web del CiBRA. Una medida que se suma a otras como la del uso del transporte público, a través de la colaboración con RENFE.

En esta misma línea, Castaño ha hecho un llamamiento a las instituciones para poder contar con mayor número de espacios. Todo por la petición del público para poder contar con más actividades en su programación.

Las entradas de los preestrenos del XVII Festival CiBRA se agotan en menos de 12 horas

Por su parte, como cada edición, se contará con varios títulos de preestreno. Proyecciones cuyas entradas se agotaron en menos de doce horas, tras salir a la venta el pasado viernes. Entre los preestrenos, destaca el documental Solo pienso en ti, que está dirigido por el director alcazareño Hugo de la Riva y producido por la productora toledana Alhaja Films.

Este título se une a la lista de preestrenos que se podrán ver dentro de CiBRA en la capital toledana y que inaugurará la última película de Isabel Coixet, Tres adioses. También, se presentarán títulos destacados como Playa de lobos de Javier Veiga, Frontera de Judith Colell, Ciudad sin sueño de Guillermo Galoe, Siempre es invierno de David Trueba y Flores para Antonio, sobre la vida de Antonio Flores, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta.

A esos títulos de preestreno, se suman los mejores estrenos de la temporada, que se proyectarán en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán. Películas como Sirat de Óliver Laxe, que será el representante de España en los Oscar. También, Romería, de Carla Simón; El Cautivo, de Alejandro Amenábar; Mi amiga Eva, de Cesc Gay; La deuda, de Daniel Guzmán; La Cena, de Manuel Gómez Pereira y Maspalamas, de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

XII Jornadas de Cine y Educación

Un Festival CiBRA que se iniciará con sus duodécimas Jornadas de Cine y Educación. Una iniciativa que busca poner lo audiovisual en el punto de mira de los centros educativos, con el objetivo de poder formar a los jóvenes a través del séptimo arte. En esta ocasión, estas jornadas cuentan con el título La educación en la solución: del dicho al hecho ya no hay un trecho.

Unas Jornadas que vuelven a celebrarse en el marco del CiBRA para servir de inspiración al profesorado de toda Castilla-La Mancha para que incorporen el cine como herramienta pedagógica. Con ello, se abordarán retos actuales, como las crisis medioambientales, conflictos bélicos, igualdad o educación rural. Todo a través de la voz de grandes profesionales del ámbito del séptimo arte y educativo.

Este 2025 se contará con la presencia de Nando López, además de Miriam Garlo, actriz protagonista de la película Sorda. También, estarán presentes los ganadores de un Goya, Javier Marco y Belén Sánchez-Arévalo. Jornadas que se completarán con talleres prácticos impartidos por la ECAM, así como la proyección del film Enemigos, con posterior coloquio de la mano del productor, Alberto Félez, el director, David Valero y los actores protagonistas, Christian Checa y Hugo Wetzel. Por último, también se reestrenará el cortometraje Un pueblo y una escuela de Carlota Nelson y Alejandro Loredo.

Conjunción de cine y literatura con los mejores escritores

Un Festival único en España gracias a la conjunción del cine con la literatura. Dos artes que están obligados a entenderse, puesto que cualquier trabajo audiovisual comienza con un guion. Por ello, durante los días del CiBRA, se volverá a contar con los escritores más prestigiosos y reconocidos.

En esta ocasión, se contará con David Uclés, quien acumula más de 200.000 ejemplares vendidos de su libro La Península de las Casas Vacías, que cuenta con una nueva edición en el mercado. La cita será el próximo jueves 30 de octubre en el Museo Sefardí de Toledo, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

A Uclés se sumará Arturo Pérez-Reverte, a través de un encuentro con jóvenes de Educación Secundaria de varios centros educativos de la capital regional. Un encuentro programado para el jueves 6 de noviembre en el Paraninfo de Envases de Cartón de la Universidad de Castilla-La Mancha.

También, repetirá presencia en el CiBRA, Leonardo Padura, con su nuevo libro Morir en la Arena. Una presentación literaria que se desarrollará en el restaurante Venta de Aires de Toledo el miércoles 5 de noviembre. Una actividad con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Por último, en la antesala de la gala de clausura, Fernando Aramburu realizará un encuentro con diferentes lectores en el Cigarral del Santo Ángel Custodio. La cita el viernes 7 de noviembre, a partir de las 19 h, y, también, con entrada libra y gratuita hasta completar aforo.

MiniCiBRA y Encuentros de Cine Reyes Abades: acercar el cine a los jóvenes

Además, como cada edición, CiBRA pone el foco en inculcar el séptimo arte entre los más pequeños y los adolescentes. Para ello, volverá a desarrollar la actividad de MiniCiBRA, que movilizará a más de 12.000 escolares para acudir al cine a precios reducidos. Una iniciativa que busca acercar ese séptimo arte a cualquier rincón de la provincia de Toledo, movilizando decenas de autobuses. Una actividad desarrollada con la colaboración de la Diputación de Toledo.

Al MiniCIBRA, también, se suman los encuentros de cine Reyes Abades, en colaboración con DAMA, que se celebrarán durante la primera semana del mes de noviembre. Unos encuentros que contarán con diferentes profesionales del sector cinematográfico, así como con la proyección exclusiva de Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, a través de una sesión especial para estudiantes. Seguidamente, Ken Loach dará una masterclass sobre las Historias que importan: una vida de cine. También, se contará con la presencia de Javi Marco y Belén Sánchez-Arévalo, quienes explicarán cómo convertir un cortometraje en una película, a través de A la Cara. Un elenco de profesionales que se completará con la diseñadora de sonido de Sirat, Laia Casanovas.

Encuentros en los que, además, se busca poner en valor el talento de la propia comunidad castellano-manchega, por lo que se contará con varios profesionales del sector en Castilla-La Mancha. Ese es el caso de Teresa Bellón, César F. Calvillo, los Hermanos Valle (Carlos y Roberto), Hugo de la Riva y Alberto Torres.

Una programación completa que se ha presentado este martes, en el Patio del Ayuntamiento de Toledo, contando con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; el diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas; la alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, además del director del propio Festival, Gabriel Castaño.