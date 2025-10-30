Toledo presenta las XIX Jornadas de Rescate en Altura para Bomberos

Cañizares, en rueda de prensa, acompañada del cabo jefe de los Bomberos de Toledo, Fernando de Felipe, y del sargento del Consorcio de Bomberos de la Diputación, Carlos Flores, ha señalado que estas jornadas se desarrollarán en varios puntos monumentales de la ciudad “y podrán a prueba la destreza y la cualificación de nuestros profesionales, que presentan un nivel de sobresaliente del que, como concejal responsable, me siento muy orgullosa”.

Las Jornadas comenzarán el día 7 en el parque de Bomberos donde se recibirá a los participantes, quienes posteriormente se trasladarán a la sala Thalía del Polígono para asistir a la conferencia de Sebastián Álvaro, especialista del programa ‘Al filo de lo imposible’.

Los equipos participantes provienen de los parques de bomberos de Albacete, Málaga, Ibiza, Comunidad de Madrid, Vizcaya, Linares, Consorcio de Córdoba y Consorcio de Guadalajara.

El día 8, sábado, se desarrollarán las pruebas, desde las 8.00 hasta las 20.00 horas, en ocho escenarios, que serán los siguientes: exterior del Palacio de Congresos, final de la terraza del Miradero, fachada exterior de la iglesia de los Jesuitas, interior de la Catedral, plaza del Ayuntamiento, fachada exterior del Archivo, además de una tirolina frente desde la Residencia Universitaria Femenina (RUF) hasta el Risco del Valle y Bajada de San Martín.

La organización de este evento permitirá que, a lo largo de toda la jornada del sábado, en los ocho escenarios, haya un equipo demostrando sus habilidades, desde el inicio hasta el final del día. Policía Local, Protección Civil y el SESCAM también prestarán su apoyo a estas jornadas.

FORMACIÓN PARA PREVENIR

Por otro lado, Cañizares ha informado que, dentro de la oferta formativa de la Escuela de Protección Ciudadana de este año, “está prevista la realización del curso de formación continua denominado “Manejo y control de víctimas para primeros intervinientes’, dirigido a bomberos de Castilla-La Mancha.

El curso se desarrollará en Toledo los días 5 y 6 de noviembre en la citada Escuela y contará con la colaboración personal y material de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toledo, con el cabo de Bomberos del Ayuntamiento de Toledo Alberto Félix Galán como formador.

“Desde el inicio de esta legislatura, hemos apostado por la formación y la prevención. Un ejemplo es que, en la misma semana, además de participar en la Jornadas de Rescate en Alturas, otros bomberos se dedican a formar y a formarse junto a Protección Civil. Nuestros cuerpos de seguridad y emergencias no paran”, ha concluido.