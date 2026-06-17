ESTE SÁBADO CON VIVA SUECIA

'Toledo en concierto 2026' presenta 18 conciertos en la Plaza de Toros

El concierto de Viva Suecia dará el pistoletazo de salida al tercer ciclo 'Toledo en Concierto 2026', que oferta 18 actuaciones repartidas en los meses de julio y septiembre, y que finalizará con JC Reyes.

Onda Cero Toledo

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TOLEDO EN CONCIERTO 2026
TOLEDO EN CONCIERTO 2026 | Ayuntamiento de Toledo

Viva Suecia dará el testigo a La Sagra Suena, festival que se celebra el 27 de junio e incluye las actuaciones de Ginebras, La Casa Azul, La Paloma y Les Castizos.

El mes de julio traerá a la capital regional a Ana Torroja, el día 3; Alex Ubago, el 4; El Arrebato, el 10; Lia Kali, el día 11, y D. Valentino&MVRK, el 17 de julio. Delaossa llenará el coso toledano el 18 de julio; Niña Pastori el 24 y Oro Viejo by DJ Nano el 25.

Ya en septiembre, será el turno de Sergio Dalma, el día 4; Vanesa Martín, el 5; Fernando Costas, el 11; Luismi Family 41 aniversario, el 12; Aguilera y Meni, el 18; Techno Flamenco, el 19; y Celtas Cortos, el 25. Cerrará el ciclo JC Reyes el 26 de septiembre.

En declaraciones a los medios, y acompañado del concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, el director general de SYS Producciones, Marco Givica, organizador del evento, ha indicado que, tras la buena acogida de las dos ediciones anteriores, han visto que había oportunidad de "crecer y mejorar la producción" y por ello han planteado "uno de los ciclos más importantes del territorio nacional".

"No tenemos nada que envidiar a ciudades como Barcelona o Valencia. Tenemos un ciclo de 18 conciertos de primer nivel con una gran inversión económica. Creamos un impacto económico brutal en la ciudad. Hoteles llenos, restaurantes llenos, servicios de transportes a tope. Este tipo de celebraciones vienen muy bien para posicionar a Toledo dentro del panorama nacional. Ahora todos los artistas quieren venir a tocar a Toledo", ha defendido.

Tras recordar que las entradas se pueden adquirir en sysproducciones.com, ha reivindicado que las actuaciones "cumplen las expectativas" y están consiguiendo evitar "desplazamientos a Madrid o Albacete".

"Sacar los conciertos antes me da mucha tranquilidad como promotor. No nos preocupa ninguno. Van bien de venta y eso es síntoma de que la gente está respondiendo bien a la oferta que hemos hecho", ha dicho Givica, que ha apostillado que el aforo completo llega a 6.000 personas.

Una puesta en escena posible gracias a una inversión de dos millones de euros, repartidos entre artistas, producción, publicidad y montaje, que este año vuelve a ofrecer cesped artificial en el ruedo.

"Nos recorremos todos los festivales de España cogiendo ideas. Lo que buscamos es poner un punto de mejora cada año y este año hemos montado la estructura triple y la entrada decorada", ha concluido.

Mientras, el concejal de Juventud y Festejos ha asegurado que para garantizar la convivencia vecinal, las pruebas de sonido no se pondrán hacer entre las 13.30 y las 17.30, "para que los vecinos puedan echarse la siesta"; y solo habrá un montaje y un desmontaje. No se van a poder instalar generadores fuera de la plaza y la iluminación estará orientada lejos de las ventanas de los vecinos "para que no afecte a su sueño".

El responsable de Festejos ha deseado que estos conciertos "sigan muchos años", poniendo el foco en el retorno que tiene en la ciudad. "Llenan toda la hostelería de alrededor".

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