'Toledo en concierto 2026' presenta 18 conciertos en la Plaza de Toros

Viva Suecia dará el testigo a La Sagra Suena, festival que se celebra el 27 de junio e incluye las actuaciones de Ginebras, La Casa Azul, La Paloma y Les Castizos.

El mes de julio traerá a la capital regional a Ana Torroja, el día 3; Alex Ubago, el 4; El Arrebato, el 10; Lia Kali, el día 11, y D. Valentino&MVRK, el 17 de julio. Delaossa llenará el coso toledano el 18 de julio; Niña Pastori el 24 y Oro Viejo by DJ Nano el 25.

Ya en septiembre, será el turno de Sergio Dalma, el día 4; Vanesa Martín, el 5; Fernando Costas, el 11; Luismi Family 41 aniversario, el 12; Aguilera y Meni, el 18; Techno Flamenco, el 19; y Celtas Cortos, el 25. Cerrará el ciclo JC Reyes el 26 de septiembre.

En declaraciones a los medios, y acompañado del concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, el director general de SYS Producciones, Marco Givica, organizador del evento, ha indicado que, tras la buena acogida de las dos ediciones anteriores, han visto que había oportunidad de "crecer y mejorar la producción" y por ello han planteado "uno de los ciclos más importantes del territorio nacional".

"No tenemos nada que envidiar a ciudades como Barcelona o Valencia. Tenemos un ciclo de 18 conciertos de primer nivel con una gran inversión económica. Creamos un impacto económico brutal en la ciudad. Hoteles llenos, restaurantes llenos, servicios de transportes a tope. Este tipo de celebraciones vienen muy bien para posicionar a Toledo dentro del panorama nacional. Ahora todos los artistas quieren venir a tocar a Toledo", ha defendido.

Tras recordar que las entradas se pueden adquirir en sysproducciones.com, ha reivindicado que las actuaciones "cumplen las expectativas" y están consiguiendo evitar "desplazamientos a Madrid o Albacete".

"Sacar los conciertos antes me da mucha tranquilidad como promotor. No nos preocupa ninguno. Van bien de venta y eso es síntoma de que la gente está respondiendo bien a la oferta que hemos hecho", ha dicho Givica, que ha apostillado que el aforo completo llega a 6.000 personas.

Una puesta en escena posible gracias a una inversión de dos millones de euros, repartidos entre artistas, producción, publicidad y montaje, que este año vuelve a ofrecer cesped artificial en el ruedo.

"Nos recorremos todos los festivales de España cogiendo ideas. Lo que buscamos es poner un punto de mejora cada año y este año hemos montado la estructura triple y la entrada decorada", ha concluido.

Mientras, el concejal de Juventud y Festejos ha asegurado que para garantizar la convivencia vecinal, las pruebas de sonido no se pondrán hacer entre las 13.30 y las 17.30, "para que los vecinos puedan echarse la siesta"; y solo habrá un montaje y un desmontaje. No se van a poder instalar generadores fuera de la plaza y la iluminación estará orientada lejos de las ventanas de los vecinos "para que no afecte a su sueño".

El responsable de Festejos ha deseado que estos conciertos "sigan muchos años", poniendo el foco en el retorno que tiene en la ciudad. "Llenan toda la hostelería de alrededor".