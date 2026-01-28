Puy du Fou España prepara su primera Feria de Empleo en Toledo

El evento comenzará a las 11.00 horas y se alargará hasta las 18.00 horas. En Puy du Fou España conviven más de 100 oficios diferentes, por lo que los participantes en la feria podrán informarse sobre el que más se ajuste a su perfil. Allí podrán conocer a los profesionales que trabajan en el parque y éstos les transmitirán las necesidades de cada puesto y el talento que están buscando para mejorar los equipos, según ha informado el parque en nota de prensa.

El acceso a la feria de empleo será libre y gratuita. Las personas que deseen acudir deben rellenar un formulario que está disponible en la página web del propio parque y, una vez cumplimentado, estarán acreditados para acceder.

Además de conocer las vacantes y las oportunidades de empleo, los asistentes a la feria también podrán charlar con profesionales de recursos humanos sobre consejos para encontrar empleo y motivación laboral.

Con esta novedosa feria de empleo Puy du Fou España también quiere dar a conocer su amplia y diversa oferta laboral que abarca diversos sectores como la restauración, técnico, artístico, administrativo. Asimismo, esperan que la jornada sirva para reforzar su compromiso con el talento local y regional.