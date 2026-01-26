La Catedral abre sus puertas para el pregón del VIII Centenario en Toledo

Concebido como una invitación abierta a toda la ciudad, el Pregón permitirá el acceso libre de la ciudadanía hasta completar aforo, con entrada por la Puerta Llana, subrayando desde su primer acto el carácter participativo de una celebración que nace con la voluntad de compartirse con Toledo.

El Pregón será el primer gran hito público del VIII Centenario y servirá para presentar a los toledanos el programa cultural previsto para esta efeméride histórica, una programación que se desarrollará a lo largo de los próximos dos años y que ha sido concebida con una clara vocación de apertura y participación ciudadana.

El programa del VIII Centenario incluirá grandes exposiciones artísticas, una programación musical de primer nivel, conciertos en distintos formatos, encuentros culturales, congresos y propuestas dirigidas a familias, jóvenes y público general. La Catedral quiere que el VIII Centenario sea una celebración compartida por toda la ciudad, para lo que ha diseñado un proyecto especialmente cuidado, una agenda viva y en evolución que dinamizará la vida de Toledo, reforzando el histórico papel del Templo Primado como referente cultural y patrimonial.

Para este acto inaugural se ha preparado una celebración especialmente concebida para la ocasión, con un formato cuidado y lleno de sorpresas que se darán a conocer únicamente durante el propio Pregón, reforzando así su carácter inaugural.

Con este acto inaugural, la Catedral de Toledo inicia oficialmente una conmemoración llamada a convertirse en uno de los grandes hitos culturales de la ciudad en los próximos años.