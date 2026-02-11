El PRICAM coordina con más recursos la situación de las inundaciones en Talavera

En este sentido, en el municipio talaverano se han sumado cuatro autobombas, 5 bombas auxiliares, cuatro bombas de lodo, con 10 efectivos del Plan INFOCAM, así como bomberos del Consorcio Provincial de Incendios, para hacer frente a las labores de achique que se llevan a cabo.

Desde Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se han puesto a disposición de la empresa Aqualia, las bombas disponibles en los servicios de abastecimiento y depuración que gestiona la entidad para colaborar en los trabajos que se están llevando a cabo en Talavera de la Reina, en caso necesario.

Por su parte, en El Robledo (Ciudad Real), donde se registra una fuerte crecida del río Bullaque, con varias calles ya anegadas y sótanos inundados, se han movilizado por INFOCAM una autobomba, dos retenes, una BIFOR, con 25 efectivos, para colaborar con el ayuntamiento en labores de contención y prevención.

Otros incidentes destacados, y que han sido gestionados en las últimas horas, ha sido el desprendimiento de varias rocas en Pastrana (Guadalajara), una zona cercana al cementerio; así como el derrumbe de una vivienda en Munera (Albacete),no habiéndose producido daños personales.

Además, en estos momentos siguen cortadas un total de 15 carreteras provinciales, 14 de ellas en la provincia de Ciudad Real, y la otra en la provincia de Albacete.

Cabe recordar que en la tarde-noche de ayer, día 10, se emitieron cuatro nuevos Es-Alert de la Red de Alerta Nacional (RAN) a las localidades de El Robledo, Porzuna, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, ante las intensas precipitaciones registradas por la mañana en la zona del Bullaque, lo que propició la subida de los niveles en algunos de los elementos de control de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, en el propio río Bullaque y en el Guadiana, a las 14:48 horas. Minutos más tarde, a las 15:44 horas, se envió un segundo mensaje Es-Alert a las localidades aguas abajo de la presa de Azután, afectando a Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial y El Puente del Arzobispo; esta vez por un desembalse extraordinario de la mencionada presa. A las 22:15 horas se emitió un aviso para el municipio de Guadalmez, y las 23:04 horas otro nuevo aviso para el municipio de El Robledo.

Seguimiento de la situación y coordinación de recursos

Señalar que desde la activación del PRICAM, el pasado día 5 de febrero, se han contabilizado, hasta las 10:00 horas de hoy día 11, un total de 282 incidencias, la mayor parte de ellas en la provincia de Toledo, y relacionadas con el aumento de caudales en ríos y arroyos, inundaciones por las copiosas y elevación de niveles freáticos, así como por desprendimientos de rocas y fachadas, provocadas por las intensas precipitaciones.

La activación del PRICAM en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 1-1-2, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del PRICAM se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

Aviso de AEMET

Esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos en Castilla-La Mancha para mañana jueves, activando avisos de nivel amarillo por viento en las Parameras de Molina en la provincia de Guadalajara; en las comarcas de La Mancha y la Serranía, en Cuenca; en La Mancha de Albacete y Alcaraz y Segura, ambas en la provincia de Albacete, con vientos entre los 70 y los 80km/h.

Consejos a la ciudadanía ante el temporal

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.

Consejos ante fuertes rachas de vientos

Ante estas previsiones meteorológicas adversas por fuertes rachas de viento, se recomienda a todos los ciudadanos, si se encuentran en su vivienda, cerrar y asegurar ventanas, puertas y toldos, así como retirar macetas o cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente.

En el caso de encontrarse en la calle o en el campo es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o mal estado.

Si esta situación adversa le sorprende en la carretera recuerde que, ante todo, tiene que reducir la velocidad, y tener mucha precaución en la conducción.

Si es posible, debe procurar evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones.