Desactivan un punto de droga en Toledo y detienen a dos personas

La operación se ha saldado con la detención de dos hombres, de 27 y 45 años, este último, el principal investigado, y la recuperación de unos 100 objetos robados que se usaban para el pago de la droga.

De la operación, que sigue abierta y en la que no se descartan más detenciones, han dado cuenta este martes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno, Carlos Devia; el jefe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Toledo, Manuel Domínguez; el jefe del Grupo de Estupefacientes, Francisco M. Acebedo, y el jefe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Brigada de la Policía Nacional, Raúl Jiménez.

Devia ha indicado que gracias a esta operación se ha desmantelado "un importante punto de venta de droga" situado en esta zona de la ciudad, donde el principal investigado utilizaba su vivienda para vender este tipo de sustancias y donde contaba con unos trasteros, en teoría alquilados, en los que se han hallado un montón de objetos.

La primeras gestiones se realizaron en el mes de noviembre de 2025 a raíz de una información que trasladó la Policía Local, iniciándose entonces las investigaciones que permitieron corroborar que a dicho domicilio acudían "un montón de personas a obtener los tres tipos de sustancias".

En ese momento se inició un operativo para desmantelar ese punto negro, situado en una zona "conflictiva respecto a los niveles de delincuencia y drogas", que concluyó con la detención de estos dos hombres el pasado jueves, 5 de febrero, y la incautación de 2.118 gramos de cocaína, 2.302 de hachís y 2.361 de marihuana, además de 14.950 euros en efectivo.

El subdelegado ha resaltado el "excelente trabajo" tanto de la Brigada de Policía Judicial y de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de la Policía Nacional de Toledo como del cuerpo de la Policía Local.

Algo en lo que también ha abundado el comisario de la Policía Nacional, que ha enfatizado que esa coordinación y colaboración diaria con la Policía Local es la que hace posible este tipo de operaciones.

De su parte, el jefe del Grupo de Estupefacientes ha comentado que como el objetivo era una persona que conocía a la Policía han tenido que realizar "vigilancias discretas" y emplear medios para realizar esas vigilancias que fueran "más sofisticados".

Acebedo ha señalado que los indicios confirmaron que en esa vivienda se daban unas transacciones de droga diaria y a la misma acudían entre 30 y 40 personas todos los días, por lo que se realizó el registro y se intervino la droga. En este punto, ha querido agradecer la colaboración en la operación del perro K9 de la Policía Local.

En muchos de los casos, la droga se pagaba con objetos robados, que se encontraron en dos trasteros próximos a la vivienda, lo que hizo que en la operación interviniera el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Brigada de la Policía Nacional.

El jefe de la misma, el inspector Raúl Jiménez, ha señalado que en el trastero se localizaron 12 bicicletas, tres patinetes eléctricos, dos ordenadores, 37 dispositivos móviles y 35 herramientas varias. Muchos de los propietarios de estos objetos han sido ya identificados para poder entregárselos.