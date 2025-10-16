Policía Nacional y Guardia Civil buscan a los autores del atraco a mano armada en Toledo

A pesar de las primeras informaciones, que apuntaban a entre 3 y 4 sospechosos, fuentes de la Delegación del Gobierno han aclarado que el suceso ha tenido lugar en las instalaciones de La Abadía, elevando el número de autores hasta los 5.

Tras sustraer dos cajas de material del establecimiento ayudándose de la intimidación con pistolas simuladas, los sospechosos se habrían dado a la fuga en dos vehículos.

En cuanto al hombre herido durante el atraco, ha trascendido que se trata del vigilante de seguridad del establecimiento. A pesar de haber recibido un golpe en la cabeza durante los hechos, sus heridas no parece revestir gravedad.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 11.02 horas, cuando dicho grupo ha irrumpido en el establecimiento comercial encapuchados y portando armas de fuego.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia, así como agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.