Piden que San Juan de Dios sea Residencia pública en Toledo

Representantes vecinales han leído un manifiesto en la Plaza Barrio Nuevo del Casco Histórico de Toledo pidiendo al alcalde de la capital, Carlos Velázquez, para dar uso al edificio de San Juan de Dios con un modelo de convivencia para mayores, con el anglicismo publicitario de 'cohousing senior, la Plataforma Residencia Ya prefiere una Residencia de Mayores pública en la que colaboren todas las instituciones.

Según ha explicado José Luís Calvo, presidente de la Federación local de asociaciones de vecinos, "esto se trata de un modelo de negocio residencial donde una empresa privada busca el máximo rendimiento económico posible teniendo a los mayores como clientes cautivos".

Ha recordado que se trata de un inmueble público Bien de Interés Cultural, propiedad de la Diputación de Toledo.

Respalda esta plataforma IU Toledo, y Calvo ha añadido que están incluidas todas las asociaciones vecinales vinculadas al casco histórico.

Entre otras peticiones, consideran necesaria esta infraestructura, ya que "la continua apertura de negocios privados de alojamientos para mayores demuestra que una residencia pública es más que necesaria". Las personas mayores, dice, reclaman "no ser teledirigidas a ser clientes forzosos de costosos negocios de alojamientos privados".