Piden más personal para el Centro de la Mujer y la Casa de Acogida en Toledo

No obstante, y retando a la concejala de Asuntos Sociales a que más allá de hablar de políticas de igualdad se decidan a ejecutarlas, ha instado a que llame a la puerta del edil de Hacienda ahora que está elaborando los presupuestos para el próximo año y exija una dotación económica que permita incrementar la plantilla del Centro de la Mujer y la Casa de Acogida así como poner en marcha políticas de igualdad efectivas.

“Es el momento de pensar en incrementar la plantilla de los centros que trabajan en materia de igualdad, porque si no estaremos justificando una pésima política de igualdad”, señalaba Fernández añadiendo que “ponerse detrás de una pancarta queda ridículo cuando lo que hace es aguantar las ‘fascistadas’ de la vicealcaldesa de VOX o aguantar un presupuesto sin dinero para políticas reales y efectivas de igualdad”.

El concejal de IU reprochaba así a la concejala y a todos los concejales del Partido Popular el “silencio atronador y cómplice” que han protagonizado ante las declaraciones de la vicealcaldesa en el último pleno municipal en el que comparó el derecho legalmente reconocido a la interrupción voluntaria del embarazado frente a la erradicación de cualquier derecho que está sufriendo la población de Gaza con el genocidio al que están siendo sometidos.

“A la concejala de Asuntos Sociales hoy la hemos visto un poco nerviosa con las pancartas y debería estar mucho más nerviosa por con quién gobierna”, ha alertado Fernández que ha reconocido y mostrado su respeto al trabajo de la Asociación María de Padilla, encargada de la lectura del manifiesto, compartiendo con ellas la necesidad de trabajar porque el nombre de las mujeres asesinadas por el hecho de serlo “no se borren de la historia”.