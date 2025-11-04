El paro sube en Toledo en 504 personas, un 1,15% más que en septiembre

Con respecto al mismo mes del pasado año, en la región hay 10.902 personas desempleadas menos, lo que supone un descenso del -8,45.

Por sectores, en Castilla-La Mancha el paro subió en Agricultura en 97 personas, en Industria en 160, en 972 en el sector Servicios y en 129 en personas sin empleo anterior, aunque bajó en 31 personas en el sector de la Construcción.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (85.265) y Sin empleo anterior (10.323), seguidos de Industria (10.100), Construcción (7.496) y Agricultura (4.957).

En cuanto a sexos, de los 118.141 desempleados que dejó el pasado mes, 77.388 fueron mujeres y 40.753 hombres.

Por provincias, el paro subió en las cinco de la región, de tal manera que Albacete registró 21.364 parados, al sumar 271 más (1,28%); Ciudad Real cerró el mes con 31.348 desempleados, al registrar 158 más (0,51%); Cuenca acabó con 8.919 parados, con 305 más (3,54%).

De su lado, Guadalajara acabó el pasado mes con 12.193 desempleados, al sumar 189 (1,57%), y Toledo se quedó con 44.317 desempleados al registrar 504 más (1,15%).

En octubre se registraron 59.232 contratos en Castilla-La Mancha, un 4,53% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 24.540 fueron contratos indefinidos y 34.692, contratos temporales.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano.

Tras el incremento de octubre, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado (+192.600 desempleados).

En esta línea, Trabajo ha destacado que el incremento de 22.101 desempleados de octubre de este año está "muy por debajo" de la media para este mes y es un 65% inferior al aumento del promedio de los años 2001-2024 (+62.378 parados) si se descuentan los años afectados por la pandemia.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en octubre en 15.256 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 158.228 personas, lo que supone un 6,1% menos, con un retroceso del paro femenino de 87.146 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 71.142 varones (-6,9%).

SÓLO BAJA EN LA CONSTRUCCIÓN Y SUBE EN AMBOS SEXOS Y ENTRE LOS JÓVENES

Por sectores, el paro registrado descendió únicamente en la construcción, con un retroceso mensual de 2.121 desempleados (-1,2%), y subió en el resto de sectores económicos.

El mayor aumento se lo anotó el sector servicios, con 18.496 desempleados más (+1%), seguido de la agricultura, que sumó 1.270 parados (+1,7%), y de la industria, donde el paro se incrementó en 1.148 personas (+0,6%).

Por su parte, en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer trabajo, el paro subió en octubre en 3.308 personas (+1,4%).

El paro se incrementó en octubre en ambos sexos, aunque el repunte fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 11.561 mujeres en comparación con septiembre (+0,8%), mientras que el masculino aumentó en 10.540 desempleados (+1,1%).

Así, al finalizar el décimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.480.465 desempleadas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 963.301 desempleados, con lo que ya encadena seis meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años aumentó en 12.019 desempleados en octubre (+0,5%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 10.082 personas (+5,5%).

Pese a ello, el Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años se situó en octubre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 193.798 desempleados.