En este marco, el jefe del Gobierno autonómico ha señalado que “esto es lo que refleja realmente una copa como esta, que ganan un equipo cuyos jugadores proceden de equipos que en España discuten y compiten, incluso a veces con zancadillas”, algo que “sin embargo, no les impide sentirse el mismo equipo cuando se trata de jugar con la bandera española”.

Asimismo, el presidente regional ha recordado que "a una nación se la identifica en los momentos clave", como en el caso de la tragedia ferroviaria de Urda, un sentimiento que aflora "cuando todo va muy bien pero también cuando hay una desgracia" que, en ese caso, desembocó en un "caudal inmenso de solidaridad" por parte de todo el país. Por todo ello, ha valorado que “podamos exhibir lo que es, en síntesis, el sentimiento de una nación que celebra los éxitos”, pero que igualmente “hubiera agradecido el esfuerzo, aunque no se hubiera conseguido”, puesto que España “también se une cuando las desgracias nos han llegado”.

Junto a la Copa del Mundo de fútbol, Emiliano García-Page ha destacado que “el deporte es causa de muchos de los cambios positivos de España” y, al mismo tiempo “es consecuencia de muchos de los cambios positivos” y ha subrayado que el deporte posee “las dos caras de una moneda de éxito” que ha protagonizado “estos últimos cincuenta años, cuya Transición estamos celebrando, precisamente, ahora”. “Es un cambio que el deporte ha propiciado, pero que ha sido posible también porque nuestra sociedad es hoy una sociedad enormemente plural, diversa, competitiva”, ha reiterado.

En esta recepción oficial y en la posterior visita a la exposición interactiva acerca de la participación de la Selección Española en el último Mundial, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha estado acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; por el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo; y por el alcalde de la ciudad de Toledo, Carlos Velázquez.

Tanto el trofeo que acredita a España como campeona del mundo, como la exposición inmersiva ´Reyes del Mundo´, que incluye objetos y otros títulos individuales conquistados en el Mundial de Estados Unidos, Méjico y Canadá, el pasado mes de julio, pueden visitarse de manera gratuita en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia autonómica, este lunes y este martes en horario de 10:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.