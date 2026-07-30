Page confía en que la reparcelación definitiva de META llegue "en los próximos días"

García-Page, en un vídeo difundido por el Gobierno regional, ha asegurado que esta es "una noticia extraordinaria para Talavera, para Castilla-La Mancha y para todos, para toda España".
Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a tramitar esta reparcelación "con urgencia" y, de esta manera, "en los próximos días va a quedar autorizada".
Así, ha mantenido el presidente autonómico, se "abre el camino" para que la compañía pueda presentar los proyectos constructivos y tramitarlos al Ayuntamiento talaverano.