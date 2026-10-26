Page anuncia un calendario de conciertos en las catedrales de la región

Asimismo, ha desvelado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está valorando, en relación con la Semana Santa, la posibilidad de organizar un ciclo de espectáculos musicales, "de eventos musicales en las distintas catedrales, que conmemoren la Semana Santa que en la región se celebra de una manera muy especial y que, turística y culturalmente, atrae también a muchísima gente y hacerlo con destino final en la Catedral de Toledo"

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que, con Primada, se han podido redescubrir obras que no estaban exhibidas y cuyo trabajo de restauración ha significado una aportación extraordinaria de mucho valor.

"La historia de España no se puede entender sin el peso de la Iglesia Católica, sin el impulso religioso, incluso sin la mezcla de culturas se las religiones. Cualquier celebración de autoestima colectiva que queramos hacer, cualquier mirada que hagamos sobre nosotros mismos, con el orgullo de ser lo que somos, debe tener un clarísimo espacio para el hecho religioso y el hecho que se representa monumentalmente en las Catedrales", ha concluido.

Emiliano García-Page ha recibido en recuerdo de esta conmemoración una réplica de la primera piedra o ladrillo conmemorativo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo y una medalla con el mismo contenido.