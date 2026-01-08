La ONCE rinde homenaje al Damasquinado de Toledo

Carlos Javier Hernández Yebra, delegado ONCE en Castilla-La Mancha, y Patricia Franco Jiménez. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, han presentado este cupón.

El Damasquinado de Toledo es un arte milenario que consiste en la incrustación de oro de 24 o 18 kilates y plata sobre una base de hierro -que con anterioridad el artesano ha tratado con ácido nítrico, para darle cierta porosidad-, utilizando cincel y martillo. Tiene su origen en las civilizaciones egipcia y siria.

Tras este proceso, se realiza el pavonado, que consiste en introducir el objeto en una solución de sosa cáustica y nitrato potásico a 800 grados centígrados para que el hierro tome el color negro y el oro brille aún mas.

Esta artesanía llega a Toledo con la invasión árabe en el siglo VII. Toledo se convierte en el mayor productor de damasquinados del mundo. Incluye el tradicional modelaje árabe, el estilo renacentista introducido en el XVI y que representa motivos florales, de animales o paisajísticos, y denominado de vistas, en el que se representa la ciudad de Toledo u otras vistas costumbristas.

El Damasquinado pisó con fuerza a partir del XVI y fue el lujo de las armaduras de toda Europa lo que llevó a su recuperación, destacando en España los suntuosos arneses de Carlos I o Felipe II.

En Toledo, la Real Fábrica de Armas contribuyó de forma decisiva en el XIX a continuar y potenciar más la tradición. Se pasó de la producción artesanal de hace siglos a la industrial de la actualidad. Eso sí, Toledo sigue contando con la albor de grandes maestros artesanos que ofrecen sus trabajos.

El damasquinado toledano, también conocido como ‘el oro de Toledo’, mantiene los diseños tradicionales, donde predominan los motivos geométricos y renacentistas. Los artesanos de Toledo producen con esta técnica joyas, platos decorativos, estuches, espadas, relojes, entre otros objetos.

Con la serie ‘Arte a mano’, la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de nuestra geografía, con la intención de que no se pierda esa tradición característica y diferente de cada zona. Se emite un cupón por cada una de las 17 Comunidades Autónomas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.