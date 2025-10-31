Nueva App sobre espacios naturales de la región.

De esta forma, lo ha indicado la consejera Mercedes Gómez durante la presentación de la nueva APP móvil de las Áreas protegidas de Castilla-La Mancha, el canal Wikiloc con rutas en los siete parques naturales, la campaña publicitaria que los acompañará y los nuevos perfiles de redes sociales de las mismas. Ha estado acompañada por la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara.

“En un contexto de transformación digital y creciente interés por el turismo de naturaleza y de interior hemos estado trabajando en los últimos dos años en una ambiciosa estrategia de renovación de la imagen de los espacios naturales protegidos para reforzar su visibilidad de estos enclaves únicos y hacerlos más atractivos para el visitante”, ha indicado la consejera.

Esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de cerca de medio millón de euros, se enmarca en el proyecto global de renovación de infraestructuras de uso público en los espacios naturales, financiado con 7,5 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (NextGenerationEU). Además de renovar se ha ampliado la señalética, la cartelería y los senderos para favorecer una experiencia inteligente y digital.

“Queremos que cualquier persona que visite nuestros espacios naturales lo haga con toda la información en su mano, de forma sencilla, segura y adaptada a sus necesidades. Esta transformación digital es una apuesta por la accesibilidad, la sostenibilidad y el desarrollo rural”, ha destacado Mercedes Gómez.

Una app para explorar más de 200 senderos

La principal novedad es la nueva aplicación móvil de senderos de las Áreas protegidas de Castilla-La Mancha, disponible gratuitamente para Android e iOS. Esta herramienta recoge más de 200 rutas señalizadas en los espacios naturales de la región, permitiendo a los usuarios consultar información detallada, mapas interactivos, audioguías en inglés y en castellano, recibir alertas meteorológicas y de emergencia, así como recomendaciones sobre puntos de interés patrimoniales o medioambientales.

Además, incorpora un sistema de gamificación que premiará a quienes recorran más rutas o participen en eventos organizados por la Consejería, incentivando el uso de la APP y la dinamización del territorio. La app también permite la descarga de contenidos para su uso offline, cuando no hay cobertura.

“Esta aplicación no solo guía al visitante, sino que le conecta con el entorno; le informa de posibles incidencias y le recomienda puntos de interés. Es una herramienta viva que crecerá con nuevos contenidos y senderos. Queremos un turismo sostenible y conectado”, ha subrayado Gómez.

El enlace para descargar la app es el siguiente: https://areasprotegidasclm.everest-smart-routes.com/installmobileapp.

Castilla-La Mancha en la plataforma líder de senderismo, Wikiloc

Como complemento a la app, la Consejería ha creado un canal oficial en Wikiloc, la plataforma más utilizada por los aficionados al senderismo a nivel mundial. Se han subido 106 rutas correspondientes a los siete parques naturales de la región, con el objetivo de ampliar la difusión y facilitar el acceso a estos espacios.

Son 19 rutas del Alto Tajo; 41 de la Sierra Norte de Guadalajara, siete rutas del Barranco del Río Dulce; 18 de la Serranía de Cuenca; once del Valle de Alcudia y Sierra Madrona; cuatro en los Calares del Mundo y de la Sima y seis de las Lagunas de Ruidera. “Este canal permitirá ampliar la difusión de los espacios naturales y facilitar su descubrimiento por parte de nuevos públicos”, ha señalado. El enlace al canal es https://es.wikiloc.com/parques-castilla-la-mancha.do.

Campaña publicitaria ‘Conecta con la naturaleza’ y nuevas redes sociales

Para dar a conocer estas herramientas, Gómez ha avanzado que en los próximos días se lanzará la campaña publicitaria con el lema: ‘Conecta con la naturaleza’, que invita a explorar Castilla-La Mancha como nunca antes, con mapas digitales y rutas accesibles desde el móvil. “Queremos que la ciudadanía se sienta parte activa de esta red de espacios protegidos, que los conozca, los valore y los disfrute con responsabilidad”, ha señalado la consejera.

Finalmente, y como parte del plan de comunicación de las Áreas Protegidas, se han creado nuevos perfiles en redes sociales (Facebook, Instagram y X) bajo el nombre “Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha”, con el objetivo de reforzar la visibilidad de los 114 espacios naturales protegidos, fomentar el uso responsable de los equipamientos públicos y atraer visitantes.

Así ha invitado a la ciudadanía a seguir los tres perfiles. “Aspiramos a construir una comunidad digital que nos ayude; que nuestras áreas protegidas sean conocidas, valoradas y disfrutadas por todos, con responsabilidad y conciencia ambiental”, ha concluido Gómez.