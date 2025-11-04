Marisol Illescas reclama unidad en torno al Consejo de la Mujer

Durante su intervención, Illescas ha recordado que en el mes de octubre han sido asesinadas cinco mujeres, una cifra que, en sus palabras, “es razón suficientemente poderosa como para que aquí no haya un enfrentamiento, para que no haya posturas tibias ni intermedias”.

La concejal ha subrayado que “la responsabilidad de los miembros del Consejo Local de la Mujer es estar al lado del Consejo, al lado de las mujeres, y condenar cualquier signo de violencia de género o machista”, es decir, una violencia que es “la de un hombre que considera que una mujer es un objeto, un ser inferior al que puede maltratar, asesinar o vejar”.

En este sentido, Illescas ha trasladado la condena más rotunda del Gobierno Municipal ante cualquier manifestación de machismo, y ha expresado el pésame a las familias de las víctimas, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Toledo para seguir impulsando políticas de igualdad, educación y sensibilización.

“La violencia machista no afecta solo a las mujeres, sino también a sus hijos e hijas, a sus familias, y a toda la sociedad”, ha señalado la concejal, quien ha recordado los avances conseguidos en la actual legislatura, como la puesta en marcha del convenio VioGén, el trabajo transversal entre concejalías, el crecimiento de la Escuela Toledana de Igualdad o las actividades organizadas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se centrarán en la educación y la concienciación.