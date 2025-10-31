Diputación modifica el presupuesto para garantizar la operatividad del Consorcio de Extinción de Incendios

La medida responde a la solicitud del presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo (CPEIS), debido principalmente al incremento de las retribuciones derivadas de bajas laborales y al aumento de dotaciones en los parques de Illescas, Santa Olalla y Talavera de la Reina, como consecuencia de la mayor atención a emergencias durante los meses de verano.

Asimismo, el Consorcio afronta un aumento de los gastos corrientes en bienes y servicios, especialmente en el mantenimiento y reparación de vehículos, y en la adquisición de equipamiento especial y material de seguridad necesario para el trabajo diario de los bomberos.

Para garantizar la cobertura de estas obligaciones inaplazables hasta el cierre del ejercicio, el Pleno aprueba un suplemento de crédito por importe total de 1.050.000 euros, con cargo a la aplicación “Aportación Consorcio Provincial de Extinción de Incendios”, dentro del programa de Protección Civil e Instalaciones. La financiación procede del remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del presupuesto de 2024.

El acuerdo incluye la aprobación inicial del expediente y su exposición pública durante quince días hábiles para la presentación de reclamaciones. Si no se formulan, el acuerdo quedará definitivamente aprobado y los créditos serán autorizados para los fines e importes indicados.

Además, el Pleno de la Corporación ha aprobado el cambio de finalidad de parte de la aportación concedida al CPEIS, inicialmente prevista para inversiones en el Presupuesto de 2025, con el fin de destinar 108.500 euros a gasto corriente. Esta modificación permitirá reforzar las partidas destinadas a seguridad y mantenimiento del servicio, una vez ejecutadas las inversiones previstas durante el ejercicio.

En consecuencia, se autoriza que el importe indicado se transfiera del capítulo de inversiones al de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del Consorcio, instando al mismo a tramitar la correspondiente modificación de crédito interna.

Con estas decisiones, la Diputación Provincial de Toledo reafirma su compromiso con la seguridad y la prestación eficiente del servicio de extinción de incendios en la provincia, garantizando los recursos necesarios para su funcionamiento y la protección de la ciudadanía.