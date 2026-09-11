Detienen al autor de los robos en las iglesias de Quismondo y Santa Cruz de Retamar

Los hechos sucedieron durante el mes de septiembre del pasado año 2025, cuando el principal investigado se desplazó desde su lugar de residencia en Alcantarilla (Murcia) hasta la provincia de Toledo, ejecutando de madrugada dos robos con fuerza en las iglesias de las localidades de Quismondo y Santa Cruz del Retamar, conduciendo el vehículo de una persona cercana a su entorno familiar.

El primero de los robos, cometido sobre las dos de la madrugada, se produjo con la fractura del bombín de la puerta de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Quismondo, donde el principal implicado, con la ayuda de otras personas, registró el templo y sustrajo los pendientes que portaba la imagen de la Virgen, además de apoderarse de unos 250 euros de los donativos aportados por los feligreses de la localidad, causando daños materiales en la puerta con el consiguiente perjuicio económico.

A escasos ocho kilómetros de Quismondo, los implicados intentaron acceder a la Iglesia de la Santa Cruz de Retamar, forzando la puerta de entrada, causando nuevamente daños materiales en la misma, no logrando acceder al interior del recinto santo y desistiendo en su acción delictiva, probablemente alertados por el paso de algún vehículo y la posibilidad de que pudieran ser identificados.

La colaboración y coordinación establecida entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, permitió situar el vehículo utilizado y el principal investigado en la localidad de Alcantarilla (Murcia), donde se realizó el registro de sus viviendas encontrándose pruebas e indicios de su participación, siendo detenido e imputado por dos delitos de robo con fuerza, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación sigue abierta para poder determinar la posible implicación de otras personas, así como su participación en otros hechos delictivos similares que están siendo investigados, pudiendo confirmar la existencia de un grupo criminal organizado itinerante que se desplazaría por diferentes comunidades autónomas realizando robos con fuerza en iglesias con el fin de apoderarse de objetos de valor de origen religioso.