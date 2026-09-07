Abiertas las inscripciones para la Escuela de Estudios Toledanos

Una iniciativa de su departamento "que ofrece enseñanza no reglada, basada en la historia de nuestra ciudad, el arte, el patrimonio y la historia, con formación rigurosa y un equipo de expertos docentes", ha señalado.

La oferta para este curso inicial de la Escuela será de 50 plazas y, "en caso de que la demanda superara esta cifra, se procedería a hacer un sorteo", ha señalado Morcillo, quien ha recordado que para matricularse es necesario ser mayor de 18 años, "o excepcionalmente de 16, con contrato de trabajo", y no se exige ninguna titulación previa. El precio de la matrícula es de 118,62 euros y las clases empezarán el 5 de octubre", ha precisado.

"La idea es que aquellos que quieran conocer la realidad de Toledo desde diversos puntos de vista, encuentren en esta Escuela la oportunidad de adentrarse en aspectos incluso poco difundidos de nuestra ciudad, rica en historia, en patrimonio y en cultura. No sólo contamos con clases teóricas, sino que habrá recorridos por distintos puntos de la ciudad, ya que, al fin y al cabo, Toledo es un gran escenario de conocimiento", ha añadido.

La Escuela de Estudios Toledanos Jiménez de Rada estará coordinada por el historiador Daniel Gómez Aragonés, junto a un equipo de docentes especialistas en distintas disciplinas como Juan Pereira, Ángela Crespo, Juan Manuel Rojas, Ricardo Izquierdo, Mari Ángeles Gutiérrez, Jaime Gallardo, Laura García Tapetado, Inés del Castillo y Alfredo Moreno, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las clases serán lunes y miércoles, en horario de tarde, en el Centro Cívico de Padilla y el curso se dividirá en dos cuatrimestres, con ocho módulos, cada uno formado por siete sesiones de 90 minutos. Cada mes se impartirá una actividad especial, que podrá ser la conferencia de un experto o un recorrido por el Casco relacionado con los contenidos impartidos.