El Colegio de Médicos de Toledo manifiesta su apoyo a los profesionales en Ceuta

En este contexto, el presidente del COMT, Raúl Calvo, participó ayer, miércoles 2 de septiembre, invitado por el Ayuntamiento de Toledo y en representación de la profesión médica toledana, en la concentración de apoyo y solidaridad con Ceuta celebrada en la Plaza del Ayuntamiento. Allí intervino, junto a representantes institucionales y de distintos ámbitos de la sociedad civil toledana, en la lectura pública del manifiesto “Ceuta somos todos”, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“La solidaridad y el compromiso de los profesionales sanitarios son inmensos, pero no pueden sustituir a los recursos necesarios para garantizar una asistencia segura y de calidad”, ha explicado Calvo. “No nos corresponde entrar en otros debates; el nuestro es estrictamente asistencial”.

Precisamente, se trata de una reclamación que la profesión médica viene planteando desde distintos ámbitos en las últimas semanas. El pasado 12 de agosto, el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla-La Mancha mostró su respaldo al Colegio de Médicos de Ceuta y reclamó los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la sobrecarga asistencial. Asimismo, la Organización Médica Colegial (OMC) ha manifestado su apoyo a los profesionales sanitarios de Ceuta y ha reclamado los refuerzos y recursos necesarios para garantizar una asistencia segura.

Un acto con amplia representación institucional y social

La lectura pública del manifiesto contó con la participación del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la vicealcaldesa, Inés Cañizares; el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco; la profesora del CEIP Fábrica de Armas, Marta Sáez; el presidente de FEDETO, Javier de Antonio; el presidente de la Asociación de Vecinos Santa Teresa, Antonio Arias; la voluntaria de Protección Civil, Marisol Rodríguez; el vicepresidente de Socializa 60, Antonio Sáez; el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo; el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Toledo, Fernando Jou; el subinspector de la Policía Local, Santiago Moreno; y el suboficial del Cuerpo de Bomberos, Francisco Martín.