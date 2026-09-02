Page envía un mensaje de 'cariño y solidaridad' a Ceuta, mientras la FEMP convoca actos en apoyo a la ciudad autonóma, también en Toledo

Un mensaje en el que ha aprovechado para enviarles "todo el cariño y solidaridad" suyo propio y el de Castilla-La Mancha, así como "un fuerte abrazo".

Este miércoles 2 de septiembre, la FEMP además, ha convocado actos de apoyo al pueblo de Ceuta. En Toledo además, el alcalde, Carlos Velázquez, asistirá junto con el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y el secretario general de la formación a nivel nacional, Miguel Tellado. En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la Casa de Ceuta y Melilla, José Luís García, presidente de la Casa de Ceuta y Melilla en Toledo, ha animado a participar en las concentraciones.