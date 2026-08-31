Los veterinarios, "guardianes" de la fauna toledana

La provincia posee un rico patrimonio natural que incluye 19 Espacios Naturales Protegidos, así como varias Zonas Especiales de Conservación (ZEC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) integradas en la Red Natura 2000. En la preservación de este patrimonio natural participan numerosos profesionales, entre ellos veterinarios.

Los veterinarios mantienen un seguimiento sanitario de poblaciones de fauna silvestre, realizan una vigilancia epidemiológica, analizan las causas de mortalidad, e intervienen en la detección y control de enfermedades que pueden suponer un riesgo para otros animales y para las personas. De este modo identifican rápidamente amenazas que pueden afectar a las especies y obtienen un conocimiento fundamental para adoptar medidas destinadas a su protección, sobre todo en el caso de las especies amenazadas.

Uno de los principales ejemplos se encuentra en los Montes de Toledo con la recuperación del lince ibérico, animal que estuvo cerca de la desaparición y que ahora tiene en esa zona uno de sus principales núcleos poblacionales.

La emblemática águila imperial ibérica constituye otro ejemplo de la contribución de estos profesionales a la protección del patrimonio natural de Toledo. Veterinarios del Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI), situado en Sevilleja de la Jara, participan en su seguimiento, marcaje y chequeo sanitario, además de asistir a ejemplares afectados por deshidratación, traumatismos, electrocuciones, envenenamientos o caídas del nido.

Juan Julián García Gómez, presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo, subraya que “la protección de los espacios naturales es una de las bases del enfoque One Health bajo el que trabajamos los veterinarios, ya que salud animal, salud humana y medio ambiente están estrechamente relacionados”.

Y añade que “cuando disfrutamos de nuestros espacios naturales vemos el paisaje y los animales que viven en él, y queda más desapercibido el trabajo constante que hay detrás. Pero esa riqueza biológica es precisamente lo que demuestra cómo contribuye nuestra profesión a la protección del patrimonio natural de Toledo y al esfuerzo colectivo para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándolo”.