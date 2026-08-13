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Conocemos los destinos más recónditos de Castilla-La Mancha para escapar de la masificación turística

Hemos consultado con ChatGPT destinos recónditos de Castilla-La Mancha, porque la tendencia estas vacacionas en 1 de cada 3 españoles, según un estudio realizado por Prima Seguros, especializada en el sector de la automoción, en colaboración con Nielsen, según el cual casi uno de cada tres españoles (30,9 %) sitúa la posibilidad de desconectar como su principal prioridad. Conoce la respuesta.

Onda Cero Toledo

Toledo |

En Castilla-La Mancha, Chat GPT recomienda descubrir lugares tan desconocidos como el entorno de Las Corbeteras en Cuenca, similar a una selva de flora y fauna; el pueblo en ruinas de Morenglos en Guadalajara; el Volcán de la Posadilla, en Ciudad Real, diferente según la época del año en que se visite; las Barrancas de Burujón, en Toledo paisaje que National Geographic compara con lugares más propios de Californa en USA y la Sierra del Relumbrar, en Albacete, un espacio para ver de cerca el lince ibérico.

Reportaje realizado, en colaboración con Rebeca Martín, Rodrigo Carrasco, Aitor Zarca, Pablo Arribas, Rebeca Ruíz y Rosana Gómez.

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