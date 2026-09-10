El ICO financiará 31,8 millones de euros para 316 viviendas en Toledo

La financiación, concedida a Clibeal 2030, S.L., cuyo principal accionista es AR Rehabilitación Energética, compañía especializada en soluciones integrales para proyectos de rehabilitación energética de edificios, permitirá desarrollar cuatro bloques residenciales que contarán además con 316 trasteros, 331 plazas de garaje, seis locales comerciales y zonas comunes.

El proyecto, que prevé una inversión total cercana a los 49,7 millones de euros, se levantará sobre una parcela de titularidad pública adjudicada a Clibeal 2030, S.L mediante cesión del derecho de superficie por parte de la Junta de Castilla La Mancha, por un plazo de 75 años, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos Next Generation EU.

El préstamo se enmarca en la Línea ICO Vivienda, dotada con 4.000 millones de euros, cuyo objetivo es impulsar la construcción de vivienda destinada a ampliar el parque de alquiler social y asequible, así como mejorar el parque público existente mediante fórmulas de colaboración público-privada.

La financiación de vivienda asequible constituye una prioridad estratégica para el ICO, que cuenta con una sólida trayectoria en la financiación de promociones de vivienda protegida en alquiler dentro de los distintos planes estatales de vivienda, reforzada en los últimos años con la gestión de la Línea ICO Vivienda con fondos Next Generation EU.

El préstamo del ICO tendrá un plazo de hasta 36 años, incluidos hasta tres años de carencia, lo que proporciona una estructura financiera adaptada al periodo de construcción y a la posterior explotación de las viviendas en régimen de alquiler.

La promoción está diseñada bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación y con las prioridades del ICO en materia de vivienda social y transición ecológica, según ha informado el Instituto de Crédito Oficial en nota de prensa.

La actuación se desarrolla en una zona en la que existe una elevada demanda de vivienda protegida y una oferta insuficiente de alquiler asequible. Con esta promoción se pretende ampliar el parque residencial disponible y facilitar el acceso a una vivienda a familias y colectivos con dificultades para acceder al mercado libre.

El precio máximo previsto del alquiler de las nuevas viviendas se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado útil al mes, lo que supone un 19,6% por debajo de los precios medios observados en el mercado libre.

IMPULSO A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La operación combina financiación pública, inversión privada, fondos europeos y la cesión de suelo público mediante derecho de superficie. Este modelo de colaboración permite movilizar recursos a largo plazo para incrementar la oferta de vivienda asequible sin que la Administración pierda la titularidad del suelo.

Con esta financiación, el ICO refuerza su compromiso con el desarrollo de nuevas soluciones de vivienda asequible, la colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, y la canalización de fondos europeos hacia proyectos con impacto social, económico y medioambiental.