DegusTO 2025 programa catas gastronómicas en ocho espacios de Toledo

Velasco ha recordado el éxito del año pasado de esta acción turística de calidad que se incluye en la campaña ‘Toledo, tu patrimonio mundial’, y que permitirá a casi 1.000 personas disfrutar del maridaje entre gastronomía y patrimonio.

Tal y como ha explicado el concejal de Turismo, cada cata incluirá la degustación de tres productos diferentes por tipología y que mariden entre sí, tendrá una duración de 45 minutos y se desarrollará en grupos reducidos de 36 personas y de 44 en el caso del Cigarral de Menores.

En total serán 24 catas monumentales al anochecer en tres pases, a las 19:00 horas, a las 20:00 horas y a las 21:00 horas en ocho espacios históricos de la ciudad, que son la Balconada del Ayuntamiento de Toledo; el patio del Convento de San Antonio de Padua; el patio del Museo de Santa Cruz en el Claustro Bajo; en el Claustro de la Mona del Convento de las Comendadoras de Santiago; la Mezquita de Tornerías; el Cigarral de Menores; la Puerta de Bisagra y Roca Tarpeya en los jardines del Museo Victorio Macho.

Se ofrecerán productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas,o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales, además de galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha.

Cada ubicación ofrecerá una atmósfera diferente, amenizada con música en directo que irá desde el jazz, al soul, la guitarra clásica o Dj, adaptado a cada escenario y cada producto a degustar.

Para participar será necesario reservar en la web https://turismo.toledo.es/ a partir de mañana y tendrán un precio de 18 euros a abonar en el momento de la cata a los productores que participan en esta acción.

Por último, el concejal de Turismo, ha agradecido la colaboración de todos aquellos que “hacen posible que la noche del sábado podamos disfrutar de una experiencia especial en la ciudad de Toledo”; desde la Diputación, a la Junta de Comunidades, la Real Fundación, la Fundación Cigarral de Menores, al Convento de las Comendadoras y al Convento de San Antonio.