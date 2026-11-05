CON DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Las Cortes Regionales guardan un minuto de silencio por el accidente de Urda y Jesús de Miguel

El Pleno ordinario de este jueves presidido por Pablo Bellido ha arrancado en el Convento de San Gil de Toledo con un minuto de silencio en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de la semana pasada en Urda (Toledo) y como expresión de solidaridad y condolencias con las familias y personas allegadas, así como de apoyo a las personas heridas. Integrantes del Consejo de Gobierno, con el presidente del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, y los tres grupos parlamentarios de PSOE, PP y Vox se han sumado a este gesto, también en memoria del futbolista Jesús de Miguel, vinculado a la localidad toledana de Navahermosa, que perdió la vida horas después de un brutal choque en un partido de fútbol que disputaba con su equipo, el Club Deportivo Tenerife.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Las Cortes Regionales guardan un minuto de silencio por el accidente de Urda y Jesús de Miguel

Justo antes, Bellido ha dado lectura a la declaración institucional sobre el accidente de Urda que fue aprobada el jueves pasado a propuesta del propio presidente y que traslada el “más profundo dolor y condolencias” del conjunto de la Cámara Autonómica, “reconocimiento y agradecimiento” a la labor desempeñada por los servicios de emergencia, entidades sociales, personal sanitario y a todas las personas que a título individual se han volcado durante las últimas horas en la atención a víctimas y personas afectadas; y gratitud “por todas las muestras de apoyo, afecto y colaboración recibidas desde comunidades autónomas y países vecinos, que evidencian el alcance de esta tragedia que nos conmociona a todas y a todos y que nos une en el dolor, el respeto y la atención de las necesidades de las personas afectadas”.

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