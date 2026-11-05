Las Cortes Regionales guardan un minuto de silencio por el accidente de Urda y Jesús de Miguel

Justo antes, Bellido ha dado lectura a la declaración institucional sobre el accidente de Urda que fue aprobada el jueves pasado a propuesta del propio presidente y que traslada el “más profundo dolor y condolencias” del conjunto de la Cámara Autonómica, “reconocimiento y agradecimiento” a la labor desempeñada por los servicios de emergencia, entidades sociales, personal sanitario y a todas las personas que a título individual se han volcado durante las últimas horas en la atención a víctimas y personas afectadas; y gratitud “por todas las muestras de apoyo, afecto y colaboración recibidas desde comunidades autónomas y países vecinos, que evidencian el alcance de esta tragedia que nos conmociona a todas y a todos y que nos une en el dolor, el respeto y la atención de las necesidades de las personas afectadas”.