CCOO y UGT piden subidas salariales para paliar los efectos de la infación

Así lo han trasladado a preguntas de los medios los secretarios regionales de CCOO y UGT, Javier Ortega y Lola Alcónez, respectivamente, tras asistir a la concentración con motivo del paro en apoyo al pueblo palestino en Toledo.

Ortega ha incidido en que los incrementos de precios "absorben los incrementos salariales", por lo que ha pedido que la negociación de los convenios colectivos englobe "unas subidas salariales lo suficientemente amplias para que amortigüen el impacto del IPC sobre la vida de las personas".

"La clave" es que la subida de los precios "no sea el lastre que nos lleve a todas las subidas en los convenios", ha expresado la líder regional de CCOO, que ha demandado un "esfuerzo mayor" en un momento en el que los beneficios empresariales también son "mayores".

Por su lado, Alcónez ha trasladado su preocupación en todo momento de esta situación, recordando que el sindicato trabaja "para paliar las consecuencias que suponen en la clase trabajadora" este ascenso en los precios.

La manera de paliarlo "no es otra" que la negociación colectiva, a través de los convenios, para "blindar las retribuciones de los trabajadores" y "paliar ese golpe" de los precios.

PROPUESTA DE AUTÓNOMOS

Ante la propuesta del Gobierno para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031, Ortega ha pedido al Ejecutivo central que sea "valiente", haciendo "una apuesta" para que el esfuerzo venga de "las grandes empresas, que son los que tienen los grandes beneficios".

"Hay que hacer un planteamiento serio en materia de Seguridad Social que tiene que ser tremendamente progresivo. Es imposible que las grandes corporaciones cada vez tengan menores cargas solidarias", ha lamentado.

Por su lado, Lola Alcónez ha remarcado que UGT está en conversaciones con el colectivo de autónomos "para buscar vías de acción que ayuden" a que este colectivo no sufran las consecuencias.