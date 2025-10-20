'Castilla-La Mancha Horizonte 2030' incrementará la inversión en vivienda y más áreas

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha presentado ante los agentes sociales y junto con los cuatro directores generales de la Consejería de Fomento, este Eje 4 del Pacto dedicado a la cohesión territorial.

En este contexto, Hernando ha asegurado que “si en el anterior pacto, este Eje disponía de algo más de 400 millones de euros de inversión, en el que hemos diseñado de aquí al 2030, estas inversiones podrán alcanzar hasta casi los 700 millones de euros en las distintas áreas que abarca como la vivienda que es en donde se va a concentrar el mayor volumen de esta inversión”.

Asimismo, el consejero de Fomento ha destacado que “estamos ya finalizando la andadura del seguimiento del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024 que hasta ahora nos ha servido de paraguas para seguir en una senda de progreso y de crecimiento de la mano de la sociedad civil en Castilla-La Mancha”. Ahora, ha continuado, “vamos a relanzar ese compromiso del diálogo social permanente en el diseño de la senda de crecimiento que queremos que exista y que se vea intensificado de aquí al 2030”.

Plan de Acción para la Vivienda

Además, Nacho Hernando ha ahondado en el Plan de Acción de Vivienda que adelantaba el presidente García-Page durante el Debate del Estado de la región y, en este sentido, ha remarcado que se van a poner en marcha “actuaciones que no existen en ningún sitio de España” como la concesión de un préstamo tipo cero para darle a los ciudadanos “el 20 por ciento que no te presta el banco”.

En este sentido, ha detallado que se ha elevado “el precio máximo que establecimos de venta de la vivienda para para lograr que entre más gente en este tipo de ayudas”, de tal manera que, si el límite estaba en 180.000 euros, se va a aumentar a 240.000, porque “es evidente que si no, se quedarían fuera muchas viviendas o muchos municipios donde, precisamente, más dificultades afrontamos”.

Asimismo, ha hecho referencia a “otra de las grandes dificultades que tiene la gente que son los precios asociados a una hipoteca como los impuestos”. En este sentido, ha destacado la reducción de deducciones fiscales en la compra de la primera vivienda para jóvenes en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que “vamos a reducir a la mitad prácticamente, para minimizar los gastos de las familias jóvenes y de las personas que deciden comprar una casa en los municipios afectados por la despoblación, para que así puedan tener mayores facilidades”.