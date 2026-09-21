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Carlos Velázquez anuncia el comienzo de las obras de la Estación de autobuses

A través de las redes sociales, Instagram entre ellas, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha querido compartir con la ciudadanía que han comenzado las obras de la estación de autobuses, con la retirada simbólica de una valla que, según ha dicho, "llevaba mucho tiempo puesta". En segunda persona, interpela a los usuarios, que estas obras son ya una realidad.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo | Ayuntamiento de Toledo

Velázquez, ha reconocido que "estas obras deberían haber empezado hace mucho tiempo", si bien ha advertido que "ahora no es momento de mirar atrás, sino de mirar al futuro".

Ha recordado que estas obras serán posible gracias a un convenio firmado entre Ayuntamiento y Diputación de Toledo con la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha.

Según ha dicho, "un acuerdo que hoy nos permite iniciar una actuación fundamental para Toledo, para toda la provincia y para Castilla-La Mancha".

"Cuando las administraciones trabajamos juntas, Toledo mejora", ha finalizado este vídeo compartido a través de las redes sociales particulares de Velázquez y también, a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Toledo.

Instagram de Carlos Velázquez

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