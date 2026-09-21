Carlos Velázquez anuncia el comienzo de las obras de la Estación de autobuses

Velázquez, ha reconocido que "estas obras deberían haber empezado hace mucho tiempo", si bien ha advertido que "ahora no es momento de mirar atrás, sino de mirar al futuro".
Ha recordado que estas obras serán posible gracias a un convenio firmado entre Ayuntamiento y Diputación de Toledo con la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha.
Según ha dicho, "un acuerdo que hoy nos permite iniciar una actuación fundamental para Toledo, para toda la provincia y para Castilla-La Mancha".
"Cuando las administraciones trabajamos juntas, Toledo mejora", ha finalizado este vídeo compartido a través de las redes sociales particulares de Velázquez y también, a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Toledo.