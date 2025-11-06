EL CARPIO DE TAJO

Los 'Caballos enjaezados' de interés turístico regional

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado este jueves, a través de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la región, como Fiesta de Interés Turístico Regional la celebración de los 'Caballos enjaezados' de la localidad de El Carpio de Tajo, que se celebra anualmente coincidiendo con el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio.

Onda Cero Toledo | Europa Press

Toledo |

El próximo año, esta fiesta que tiene sus orígenes a finales del siglo XVI, en el año 1584, cuando fuertes tormentas de granizo asolaron la localidad y devastaron sus cosechas, lo que hizo que los vecinos de El Carpio de Tajo abrazaran la tradición popular y declararan a Santiago Apóstol como protector del pueblo, iniciándose estas carreras como una de las actividades que se pusieron en marcha para honrar al santo desde hace más de 400 años, ha informado la Junta en un comunicado.

Cada año, los jinetes y caballos que participan en la tradición dan tres vueltas a la plaza antes de iniciar las carreras, en las que corren en parejas lo más rápido y juntos posible, cruzando la plaza al galope de los animales. Este año participaron en las carreras un total de 25 personas formando 12 parejas y el estandarte, en las tres carreras que se celebran anualmente, dos por la mañana y una por la tarde.

