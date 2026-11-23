Así lo han presentado este lunes el presidente de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo, Juan Manuel Albelda; su vicepresidenta, Yolanda Martínez; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el concejal de Promoción Económica, Juan Marín.

Albelda ha apuntado que esta acción se pone en marcha para poner en valor el comercio de proximidad de cara al final de año, centrándose así en el comercio unilocalizado al ser el que "realmente está sufriendo mucho más estos nuevos patrones de consumo de la sociedad y crisis de consumo que estamos viviendo".

Ha concretado el presidente de la Asociación Provincia de Comercio que el mecanismo del Bono Comercio será igual que el año pasado ofreciendo a los consumidores un 20 por ciento de descuento, con un máximo de 20 euros por bono, en los establecimientos participantes.

Según ha recordado, a mitad de la campaña del pasado año ya se habían acabado los bonos, por lo que ha esperado que en la edición que está a punto de comenzar ocurra lo mismo y que también siga creciendo el número de comercios.

Así, a preguntas de los medios ha explicado que este año se pondrán en circulación 2.500 bonos y que desde la Asociación se espera llegar a unos 200 comercios adheridos de toda la provincia, teniendo en cuenta que el pasado año se sobrepasaron los cien.

En este punto, el presidente de la Asociación de Comercio ha recordado que esta es la tercera edición de este Bono Comercio, por lo que ha esperado poder llegar a los niveles de implicación de otras ciudades donde iniciativas similares llevan más tiempo.

El funcionamiento del Bono Comercio será también similar al del año pasado y tanto usuarios como comercios deberán dirigirse a la web www.bonocomercio.es para descargarse los bonos unos y adherirse al a campaña los otros.

Los consumidores podrán obtener desde la web un código QR personal y presentarlo en los comercios adheridos para beneficiarse del descuento en sus compras, conforme a las condiciones del programa y hasta que los bonos se agoten.

La web permitirá consultar los establecimientos participantes y acceder a las información necesaria para utilizar los bonos. Por su parte, los comercios podrán gestionar su adhesión y validar los descuentos a través de la plataforma habilitada.

Preguntado por la situación del comercio local, Albelda a reconocido que "sigue siendo complicada" y que la realidad de Toledo no es diferente al resto de España. "Este tipo de comercios sigue reduciéndose año tras año", ha lamentado.

'SOMOS COMERCIO, HACEMOS BARRIO. EL HILO QUE NOS UNE'

De su lado, la vicepresidenta de la Asociación ha apuntado que este año el Bono Comercio cuenta con una campaña de promoción y dinamización comercial bajo el lema 'Somos comercio, hacemos barrio. El hilo que nos une' para reforzar a unión del sector, impulsar la participación de los establecimientos y fomentar el consumo de proximidad.

Se pretende, ha dicho, trasladar una imagen renovada del comercio de proximidad en una estrategia que combina acciones en la calle, publicidad exterior y contenidos digitales para conectar con públicos de diferentes edades y dar mayo visibilidad al comercio de Toledo y provincia.

Así, la campaña comenzó a principios de noviembre con acciones de street marketing en Toledo y otras localidades de la provincia, con actividades de animación comercial, a lo que se unirá la instalación de mupis publicitarios a partir de la semana que viene en la capital regional.

En el ámbito digital, la Asociación ha apostado por vídeos elaborados con herramientas de inteligencia artificial, que comenzarán a difundirse en sus redes sociales; a lo que se sumará una serie de testimonios de comerciantes de Toledo y provincia, que compartirán sus experiencias, las historia de sus negocios y los desafíos a los que se enfrentan.

"COMPLETAMENTE NECESARIO"

Por su parte, el alcalde de Toledo ha dado las gracias a la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto) y la Asociación de Comercio de la provincia por contribuir a apoyar al comercio local, algo que ha considerado "completamente necesario".

"El comercio local es sinónimo de economía, de actividad, de desarrollos y de proyectos personales y profesionales, pero sobre todo es sinónimo de vida. Por eso tenemos que apoyarlo para que los niños que ahora son pequeños recuerden esos tenderos, esas tiendas y esos comerciantes", ha subrayado.

Ha destacado Velázquez que iniciativas como esta ayudan a que "muchas personas" que han accedido por primera vez a un comercio local se hayan hecho ya clientes aprovechando esta "oportunidad" para conocer un producto y las persona que les atendía, haciéndose clientes durante todo el año.

"Eso es conseguir el objetivo, porque ahora desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero, se trata de que a partir del 7, del 8 y del 9 los toledanos conozcamos también ese comercio local que nos provee de unos servicios de manera extraordinaria gracias a esa cercanía y al buen hacer de los comerciantes", ha aseverado.