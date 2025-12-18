El Ayuntamiento de Toledo aprueba el presupuesto para 2026 que asciende a 119,6 millones de euros

Un presupuesto que, según el concejal de Hacienda está “compensado, sostenible y diseñado para dar cobertura a los servicios públicos que se prestan a todos los toledanos”.

El concejal, ha destacado durante su intervención que se trata del “tercer presupuesto de la legislatura”, subrayando la importancia de cumplir con la responsabilidad institucional de someter las cuentas al debate y aprobación plenaria.

El concejal ha destacado el carácter negociador del presupuesto, señalando que “por primera vez hemos tendido la mano y atendido algunas de las propuestas presentadas por los grupos políticos”, y ha expresado su deseo de que este paso “sea el inicio de un camino, gobierne quien gobierne, porque creo que entre todos hacemos ciudad y entre todos podemos mejorar el Ayuntamiento, atendiendo todas las iniciativas que sean positivas para Toledo, vengan de donde vengan, sin mirar las siglas políticas”.

En cuanto a los principales hitos del presupuesto de gastos, el concejal ha explicado que el capítulo de personal crece un 8,91 %, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 4,57 %. Los gastos financieros se reducen un 17,09 % y las transferencias corrientes disminuyen un 2,47 %.

Destaca especialmente el incremento del fondo de contingencia, que sube un 63,55 %, y el “fuerte impulso a las inversiones reales”, que aumentan un 155,37 %, cuyo detalle se explicará de forma pormenorizada. Por su parte, las transferencias de capital caen un 14,18 %, el activo financiero se mantiene sin cambios y los pasivos financieros se reducen un 11,26 %.

Finalmente, Juan José Alcalde, ha afirmado que “este presupuesto recoge propuestas reales y necesarias para la ciudad, muchas de ellas planteadas por asociaciones vecinales y recogidas en los consejos de participación y en este pleno”. En su opinión, “son unos buenos presupuestos para los toledanos y los que Toledo necesita a día de hoy”.