Aprobada la Ordenanza para la convivencia y regulación sostenible de los flujos turísticos

La Ordenanza municipal para la convivencia y regulación sostenible de los flujos turísticos en la ciudad de Toledo se ha aprobado hoy en el pleno del Ayuntamiento con los votos a favor de PP y VOX y la abstención de PSOE e IU-Podemos.

En este sentido, Velázquez, ha destacado hoy que “es un día importante para la ciudad de Toledo y, fundamentalmente, para el sector del turismo”, al presentar la primera ordenanza municipal que regula la actividad turística, un sector que es el primer generador de empleo en la ciudad, con lo que esta nueva normativa “permitirá hacer más factible y más positiva la convivencia entre visitantes y vecinos, apostando por un modelo de desarrollo turístico sostenible y equilibrado”.

“Toledo se convierte hoy en un ejemplo de cómo, con voluntad, determinación y generosidad por parte de todo un sector tan importante, conseguimos poner en marcha una ordenanza que regula la actividad turística en nuestra ciudad”, ha señalado el alcalde.

Velázquez ha puesto en valor el amplio proceso de participación que ha hecho posible esta iniciativa, “liderado por el concejal José Manuel Velasco y con la complicidad y generosidad de todo el sector turístico”. Velázquez ha agradecido el esfuerzo conjunto de profesionales, asociaciones y entidades vinculadas al turismo que “han demostrado su compromiso con Toledo y su futuro”.

Por último, el alcalde de Toledo ha destacado “el ejemplo que damos al resto de ciudades que comparten retos con nosotros en materia turística, porque hoy comenzamos a hacer un turismo mucho más sostenible, que genere una experiencia muy positiva en el visitante y que, además, sea compatible con la convivencia en paz con el residente del casco histórico”, ha concluido.

La ordenanza aborda cuestiones esenciales como la protección del conjunto histórico, la ordenación de flujos turísticos, la convivencia vecinal y la mejora de la calidad de los servicios, anticipándose a situaciones que ya enfrentan otras grandes ciudades patrimoniales. Gracias a esta regulación, Toledo se posiciona como referente en la gestión eficaz y responsable del turismo urbano.