5.800 jóvenes no pagarán matrícula en la UCLM el próximo curso

En su intervención, Pastor ha señalado que, gracias al compromiso del Gobierno regional y del Gobierno de España, a través de las becas del Ministerio y de la primera matrícula gratis de la Junta, más de 5.800 alumnos y alumnas de la región podrán iniciar el próximo curso de manera gratuita, “una medida que cumple su segunda edición y que diferencia a Castilla-La Mancha con respecto a otras comunidades”.

Además, Amador Pastor ha recordado que el alumnado que vive en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha, contará con ayudas de hasta 12.000 euros, una medida que permite el desarrollo formativo de los jóvenes de la región, a la vez que busca frenar la despoblación al garantizar la estancia de la unidad familiar en su lugar de residencia.

Otra de las ventajas son las facilidades en materia de precios públicos. Si comparamos con otras comunidades autónomas, como Madrid, las tasas son inferiores: 16,09 euros frente a 18,55 euros por crédito en estudios de grado, y 17,37 euros frente a 18,76 euros por crédito en máster habilitante. El ahorro anual en un curso de 60 créditos en Grado asciende a 147,60 euros, mientras que en un máster habilitante de 60 créditos el ahorro es de 83,40 euros.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertará el próximo curso más de 50 grados y una decena de dobles grados en ámbitos tan diversos como las Humanidades, las Ciencias Sociales y Jurídicas, las Ciencias, la Ingeniería y la Salud, las cinco grandes ramas del conocimiento en España. Su oferta académica se distribuye en cuatro de las cinco provincias de la comunidad autónoma.

Amador Pastor ha recordado que las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha serán los días 8, 9 y 10 de junio en la convocatoria ordinaria, y los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la convocatoria extraordinaria.

El alumnado deberá realizar obligatoriamente cuatro pruebas, correspondientes a tres materias comunes y a la materia específica obligatoria de la modalidad y, en su caso, vía cursada por el alumno o alumna en 2.º de Bachillerato.

Quienes deseen mejorar su nota de admisión a las titulaciones oficiales de Grado podrán examinarse voluntariamente de hasta tres materias, comunes o específicas de modalidad, del segundo curso de Bachillerato distintas de aquellas de las que se hubieran examinado en la prueba de acceso, así como de una segunda lengua extranjera distinta de la elegida en dicha prueba, sin que sea necesario haberlas cursado.

Las jornadas de Toledo son las primeras de una gira que pasará por las ciudades de Cuenca, el 4 de marzo; Ciudad Real, el 11 de marzo; Talavera de la Reina, el 19 de marzo; y Albacete, el 26 de marzo. Como cada año, su objetivo es informar a los equipos directivos y a los orientadores sobre la PAU del curso 2025/2026.