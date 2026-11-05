20 heridos continúan ingresados en el Hospital de Toledo

Hasta ahora ya han recibido el alta 90 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

De los 20 heridos que quedan ingresados, 16 permanecen en cama convencional y cuatro en UCI, según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este jueves.

Del total de heridos, 11 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, tres de ellos permanecen en la UCI y 8 en cama convencional, tras el trasladado de dos de ellos a Madrid.

Hay dos en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, ambos en cama convencional, mientras que el Hospital General Universitario de Ciudad Real continúa atendiendo a seis heridos, cinco de ellos en cama convencional y uno en UCI.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente, en cama convencional.