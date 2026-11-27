Se trata de una moción conjunta que viene a dar respuesta a la reivindicación que cientos de talaveranos y talaveranas trasladaron el pasado domingo en la manifestación convocada para reclamar una solución para recuperar el Puente Viejo.

El portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha vuelto a reclamar la implicación del Gobierno de España y de la Junta de Comunidades en la reconstrucción del Puente Viejo. Ha recordado que el Ayuntamiento ha remitido numerosas cartas al Ministerio de Cultura para exigir un compromiso, dado que se trata de una infraestructura de titularidad estatal, sin haber obtenido respuesta. Ha lamentado que el Ministerio “no ha ofrecido ni apoyo económico ni información técnica sobre la existencia de estudios y la fase en la que se encuentra la reconstrucción”.

Por su parte el portavoz del Grupo Municipal de Vox, David moreno, ha defendido que el Puente Viejo, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, no es un elemento decorativo, “hablamos de uno de los símbolos de Talavera, de nuestra historia y de una infraestructura que sigue teniendo una función fundamental para la ciudad.”

Finalmente, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Sergio de la Llave, ha valorado que exista esta unidad política para defender los intereses de Talavera en este sentido, pero también ha recordado que detrás de esta iniciativa hay 20 meses de espera sin avances ni por parte del Gobierno de Talavera, ni del Ministerio de Cultura.