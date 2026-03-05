La UME realizará simulacros de maniobras en Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio explicó que estas actividades se enmarcan en el ejercicio “Beta Multirriesgo 2026”, previsto del 9 al 13 de marzo en Talavera y otras localidades de la provincia de Toledo, dentro del Plan Anual de Preparación de la UME. Según detalló, el BIEM I desplegará durante cinco días a más de 200 efectivos en configuración multirriesgo, lo que permitirá ensayar procedimientos de mando y control móvil, transmisión de información y coordinación interinstitucional mediante la activación de un Puesto de Mando Avanzado.

El operativo incluirá también maniobras de búsqueda y rescate, ejercicios hidráulicos y actuaciones logísticas. Participarán diversas unidades de la UME y apoyos externos, entre ellos aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME), que aportarán capacidades de reconocimiento aéreo, transporte y evacuación sanitaria; el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con equipo canino; y unidades logísticas y de transmisiones. El dispositivo sanitario contará con un plan específico de asistencia y evacuación coordinado con centros hospitalarios de referencia.

El Ayuntamiento incorporará las conclusiones del ejercicio al Plan de Emergencia Municipal. Las actividades se desarrollarán principalmente en los alrededores del río para minimizar afecciones al tráfico, aunque se prevén cortes puntuales de calles que serán comunicados a la población. El operativo contará con figurantes y la colaboración de la Escuela de Teatro Joaquín Benito de Lucas, así como de varias concejalías municipales.