Talavera reabrirá sus piscinas tras un mes cerradas

La piscina cubierta del Prado reabrirá este domingo 11 de enero después de casi un mes cerrada por una avería en la caldera principal. El concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha explicado que los técnicos y el personal del servicio de deportes han trabajado para solucionar una incidencia que se complicó por problemas de suministro del fabricante y varios envíos fallidos, lo que obligó a recoger personalmente las piezas necesarias.

Redacción

Talavera de la Reina

Talavera reabrirá sus piscinas tras un mes cerradas
Talavera reabrirá sus piscinas tras un mes cerradas | .

El cierre se produjo el 15 de diciembre, tras el Regional Absoluto de Invierno, y desde entonces se habilitó un convenio con el Centro Río Tajo Supera para garantizar los entrenamientos. Además, se aceleraron las obras de la piscina del JAJE, que reabrirá la próxima semana completamente renovada tras una inversión superior a 500.000 euros.

Núñez ha pedido disculpas a los usuarios afectados y ha anunciado medidas preventivas y auditorías para evitar futuras incidencias. También ha destacado la apuesta municipal por la natación, recordando que el Regional Máster de Invierno se celebrará el 17 de enero en la Piscina del Prado.

QUEJAS DE LA OPOSICION

Unas explicaciones que no han satisfecho al Partido Municipal Socialista, quienes han tildado esta situación como falta de previsión y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Además, han lamentado que los usuarios no dispongan de información sobre cómo solicitar un reembolso de los abonos que han pagado y no han podido disfrutar en este último mes por el cierre de las instalaciones.

