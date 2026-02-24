Inician una campaña de crowdfunding para SUMAR más fuerza para Gonzalo

Gonzalo es un niño de 11 años de San Bartolomé de las Abiertas, está diagnosticado de una enfermedad rara llamada charcot marie thoot, que es un grupo de trastornos neurológicos hereditarios y degenerativos que afectan los nervios periféricos de piernas, pies, brazos y manos. Causada por una mutación genética, que provoca debilidad muscular progresiva, atrofia (pérdida de masa muscular), deformidades en los pies y reducción de sensibilidad.

Gonzalo lleva ya un año y medio en silla de ruedas y pesa 45kg por eso necesitan un vehículo adaptado para poder trasladarlo a sus terapias y citas médicas.

La donaciones se pueden realizar a través de la plataforma gofundme.