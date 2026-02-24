solidaridad

Inician una campaña de crowdfunding para SUMAR más fuerza para Gonzalo

La familia busca reunir 25.000 euros para un vehículo adaptado que permita al menor continuar con sus terapias y citas médicas.

Redacción

Talavera de la Reina |

Gonzalo es un niño de 11 años de San Bartolomé de las Abiertas, está diagnosticado de una enfermedad rara llamada charcot marie thoot, que es un grupo de trastornos neurológicos hereditarios y degenerativos que afectan los nervios periféricos de piernas, pies, brazos y manos. Causada por una mutación genética, que provoca debilidad muscular progresiva, atrofia (pérdida de masa muscular), deformidades en los pies y reducción de sensibilidad.

Gonzalo lleva ya un año y medio en silla de ruedas y pesa 45kg por eso necesitan un vehículo adaptado para poder trasladarlo a sus terapias y citas médicas.

La donaciones se pueden realizar a través de la plataforma gofundme.

