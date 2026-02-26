Sonrisas de Cuento lleva más de 600 libros a los centros de salud de Talavera

Finalmente, el centro de salud ‘Río Tajo’ en Talavera, ha sido el lugar elegido para la entrega de los ejemplares de lectura al área integrada de salud de la ciudad.

La emisora, ha destacado la importancia de la vinculación de un medio de comunicación como Onda Cero a cualquier acción solidaria y ha reconocido el esfuerzo de sus trabajadores para que la campaña haya tenido tan buena acogida entre los oyentes. Onda Cero Talavera (98.5FM) cuenta con un gran número de minutos de espacio local y el magazine 'Más de Uno Talavera' (12:20 h. a 13:40h.), dirigido y presentado por Raquel Iglesias, además de sus diversos informativos local (8:20 h y 13:40) con Isabel del Pino.

Desde el área de atención integrada de Talavera, han agradecido la labor solidaria de Onda Cero y han recordado la importancia de lograr hábitos de lectura entre los más pequeños, fomentando así el estudio y los valores.

El acto, también ha contado también con la presencia como testigo de entrega con el alcalde de Talavera, Jose Julián Gregorio, la concejala de sanidad Julia Gonzalez, Jaime David Corregidor, delegado de sanidad en la provincia, y el gerente del hospital universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera, Adolfo Blanco.

Esta edición ha contado con el patrocinio Max Color, Luciano Hogar, Marsamatic, Talauto, Juguettos, Dacar Motor y Opticalia.