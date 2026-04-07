Todo listo para la semana grande de Mondas 2026

TODAS LAS ACTIVIDADES

El martes 7 de abril se presentará el facsímil de Mondas, que llega a su edición número 38 y se titula “El Casar del Ciego en las Mondas”, a cargo de Luis Alfonso Gómez Mayoral (investigador de la historia de El Casar del Ciego).

El miércoles 8 de abril se entregarán los XXV Premios de la A.VV. San Jerónimo a la conservación del patrimonio, y el jueves se entregarán los Premios Ciudad de Talavera en el Teatro Palenque.

El viernes 10 de abril los más pequeños serán los protagonistas con la Mondilla, que recrea el Gran Cortejo de Mondas, el intercambio de bastones y las ofrendas a la Virgen. Tras las ofrendas tendrá lugar una pequeña muestra folclórica que correrá a cargo de ocho centros participantes en la caseta municipal.

El viernes a las 19:00 horas en el escenario de la Plaza del Pan, tendrá lugar la Muestra de Folclore Local y Comarcal a cargo de la Asociación Cultural Folklórica de Talavera la Nueva y la Asociación Folclórica de La Candelaria. A las 20:30 horas en la Plaza del Pan y desde el Balcón del Ayuntamiento, tendrá lugar el Pregón de Mondas, a cargo de José María Gómez Gómez, catedrático de Literatura, poeta y divulgador de la historia de Talavera y su comarca. A las 22:00 horas en el escenario de la Caseta Municipal, continuará la Muestra de Folclore Local y Comarcal, a cargo de la Asociación Cultural ‘Emilio Morán’, la Asociación Cultural Atalayuela de Velada y el Grupo Pizarro del Centro Extremeño de Talavera.

El sábado 11 de abril a las 17:00 horas tendrá lugar el Gran Cortejo de Mondas. En cuanto a las carrozas, a las tradicionales de los Caballeros de la Virgen, la de la época visigoda, la de los Días de Dolor y la época romana, se suman este año las dedicadas al Munda Cereris, y a oficios tan importantes para nuestra ciudad y nuestra comarca como son la panadería, que además irán repartiendo “los panes de la Virgen” recuperando la tradición, y la cerería. La última carroza será la del Leño Florido.

Finalizado este recorrido se efectuará el tradicional intercambio de bastones en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. A las 20:30 horas en la Caseta Municipal (Parque de la Alameda), tendrá lugar la XI Muestra de Folclore Nacional a cargo del Centro Asturiano de Madrid, Agrupación folclórica de Bohonal de Ibor, Casa de Aragón y Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro.

A partir de las 23:00 horas, tendrá lugar el ‘Mondas Festival’ con las actuaciones de los DJ’s: Alba Dreid, Shega y Alex Deejay, en la Plaza de la Reina.