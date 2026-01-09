Talavera reconoce el legado empresarial de María Teresa Ortiz con una placa cerámica

Gregorio subrayó que Ortiz Lasaga es una figura destacada de la ciudad, reconocida por su dedicación y por haber consolidado un negocio que forma parte de la identidad local. La empresaria, galardonada con el Premio Ciudad de Talavera a la Economía en 2018, es además abuela de los piragüistas Paco, Héctor y Rodrigo Cubelos, cuyos éxitos deportivos han contribuido a proyectar la imagen de Talavera. La nueva placa pretende mantener vivo su legado y recordar su aportación al desarrollo económico y social del municipio.

Durante el acto, varios familiares agradecieron el reconocimiento, destacando los valores de esfuerzo y constancia que Ortiz transmitió a las nuevas generaciones. La placa, obra del ceramista Nicolás Varas, incluye un retrato de la homenajeada y una referencia a su trayectoria. Desde que asumió la gestión de El Polo Norte en 1977, Ortiz impulsó su modernización, introdujo maquinaria innovadora y llevó sus productos a ferias internacionales, siendo creadora del popular helado de arroz con leche. Su hijo Ricardo continúa hoy al frente del negocio, manteniendo vivo el espíritu emprendedor de la familia.