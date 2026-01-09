Local

Talavera reconoce el legado empresarial de María Teresa Ortiz con una placa cerámica

El Ayuntamiento de Talavera ha rendido homenaje a la empresaria María Teresa Ortiz Lasaga con la inauguración de una placa cerámica en la fachada de la histórica heladería El Polo Norte, negocio que dirigió durante más de cuatro décadas. El alcalde, José Julián Gregorio, destacó su papel como emprendedora y su capacidad para modernizar un establecimiento familiar hasta convertirlo en un referente para varias generaciones de talaveranos. Familiares, amigos y miembros de la Corporación Municipal asistieron al acto.

Redacción

Talavera de la Reina |

Talavera reconoce el legado empresarial de María Teresa Ortiz con una placa cerámica
Talavera reconoce el legado empresarial de María Teresa Ortiz con una placa cerámica | .

Gregorio subrayó que Ortiz Lasaga es una figura destacada de la ciudad, reconocida por su dedicación y por haber consolidado un negocio que forma parte de la identidad local. La empresaria, galardonada con el Premio Ciudad de Talavera a la Economía en 2018, es además abuela de los piragüistas Paco, Héctor y Rodrigo Cubelos, cuyos éxitos deportivos han contribuido a proyectar la imagen de Talavera. La nueva placa pretende mantener vivo su legado y recordar su aportación al desarrollo económico y social del municipio.

Durante el acto, varios familiares agradecieron el reconocimiento, destacando los valores de esfuerzo y constancia que Ortiz transmitió a las nuevas generaciones. La placa, obra del ceramista Nicolás Varas, incluye un retrato de la homenajeada y una referencia a su trayectoria. Desde que asumió la gestión de El Polo Norte en 1977, Ortiz impulsó su modernización, introdujo maquinaria innovadora y llevó sus productos a ferias internacionales, siendo creadora del popular helado de arroz con leche. Su hijo Ricardo continúa hoy al frente del negocio, manteniendo vivo el espíritu emprendedor de la familia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer