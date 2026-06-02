Un herido grave tras una reyerta en Talavera

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos han tenido lugar en la calle Portiña de San Miguel a las 3.14 horas.

El herido en estado grave es un hombre de 30 años que ha sido trasladado en UVI al hospital de la ciudad talaverana, mientras que el otro herido es otro varón de 27 años que ha sido enviado en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro.

Además de los medios sanitarios ya mencionados, en el lugar se han personado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.