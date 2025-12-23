Lo ha puesto sobre la mesa la sección sindical de CCOO quien ha denunciado que esta empresa no estaría facilitando a su plantilla la ropa de abrigo necesaria para trabajar en condiciones de frío extremo, obligando a las trabajadoras a costearla de su propio bolsillo y exigiendo además que sea de un color concreto.
CCOO denuncia falta de ropa de abrigo para los trabajadores de Casty
En el ámbito laboral, los trabajadores de la empresa de helados Casty ubicada en talavera denuncian falta de ropa de abrigo para trabajar en en condiciones de frio extremo.
Lo ha puesto sobre la mesa la sección sindical de CCOO quien ha denunciado que esta empresa no estaría facilitando a su plantilla la ropa de abrigo necesaria para trabajar en condiciones de frío extremo, obligando a las trabajadoras a costearla de su propio bolsillo y exigiendo además que sea de un color concreto.