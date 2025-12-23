CCOO denuncia falta de ropa de abrigo para los trabajadores de Casty

Lo ha puesto sobre la mesa la sección sindical de CCOO quien ha denunciado que esta empresa no estaría facilitando a su plantilla la ropa de abrigo necesaria para trabajar en condiciones de frío extremo, obligando a las trabajadoras a costearla de su propio bolsillo y exigiendo además que sea de un color concreto.

La delegada sindical Alejandra Rodríguez ha explicado que la situación ha sido trasladada a la Inspección de Trabajo tras años sin respuesta por parte de la dirección.

Por ello CCOO reclama que la empresa proporcione guantes, gorros, calzado de seguridad impermeable, pantalones de frigorista y buzos para frío extremo, especialmente ante la previsión de temperaturas aún más bajas en los próximos días. El sindicato considera inaceptable que una compañía con más de 500 empleadas y una facturación de 35 millones de euros mantenga estas condiciones laborales.