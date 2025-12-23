Laboral

CCOO denuncia falta de ropa de abrigo para los trabajadores de Casty

En el ámbito laboral, los trabajadores de la empresa de helados Casty ubicada en talavera denuncian falta de ropa de abrigo para trabajar en en condiciones de frio extremo.

Redacción

Talavera de la Reina |

Los trabajadores de Casty vuelven a salir a la calle para reclamar mejoras
Los trabajadores de Casty vuelven a salir a la calle para reclamar mejoras | .

Lo ha puesto sobre la mesa la sección sindical de CCOO quien ha denunciado que esta empresa no estaría facilitando a su plantilla la ropa de abrigo necesaria para trabajar en condiciones de frío extremo, obligando a las trabajadoras a costearla de su propio bolsillo y exigiendo además que sea de un color concreto.

La delegada sindical Alejandra Rodríguez ha explicado que la situación ha sido trasladada a la Inspección de Trabajo tras años sin respuesta por parte de la dirección. Por ello CCOO reclama que la empresa proporcione guantes, gorros, calzado de seguridad impermeable, pantalones de frigorista y buzos para frío extremo, especialmente ante la previsión de temperaturas aún más bajas en los próximos días. El sindicato considera inaceptable que una compañía con más de 500 empleadas y una facturación de 35 millones de euros mantenga estas condiciones laborales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer