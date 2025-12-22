PATRIMONIO

El informe sobre la intervención en el Puente Viejo estará listo en enero

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha anunciado que el Ministerio de Cultura prevé disponer en enero de 2026 del informe definitivo sobre la propuesta de intervención en el Puente Viejo. Así lo ha comunicado en rueda de prensa tras recibir una misiva del Ministerio en respuesta a una carta enviada previamente por el alcalde.

el Ministerio señala que la empresa Retineo, adjudicataria del contrato, se ha comprometido a entregar el estudio final y el informe técnico en ese plazo. Una vez recibida esta documentación, el Ministerio podrá concretar un calendario para la redacción del proyecto técnico que marcará el desarrollo de las futuras obras de reconstrucción.

El departamento recuerda además que el pasado mes de junio se llevó a cabo una inspección de la parte sumergida del puente, realizada junto a un equipo del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Durante la intervención se efectuó un barrido lateral del lecho del río y de los cimientos, lo que ha permitido evaluar el estado de conservación de las zonas no visibles desde tierra. Los resultados obtenidos se encuentran actualmente en fase de análisis.

Paralelamente, el Instituto del Patrimonio Cultural de España gestionó la contratación de un informe técnico sobre el estado estructural del puente, así como los estudios previos y la redacción del proyecto de intervención específico para el conjunto monumental. La empresa encargada, Retineo Ingeniería, cuenta con experiencia internacional en proyectos de rehabilitación y conservación.

Según el Ministerio de Cultura, este informe será fundamental para elaborar el proyecto técnico que garantice una reconstrucción segura y rigurosa. La complejidad del proceso, unido a la necesidad de respetar los criterios y metodologías propias de la conservación patrimonial, condiciona los plazos, ya que se trata de actuaciones que requieren tiempos mínimos para asegurar la máxima calidad en todas sus fases: estudio, diseño y ejecución.

